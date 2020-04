Origin PC a fait évoluer sa gamme EON15 avec une nouvelle qui vient la remplacer. La EON15-X est architecturée autour d'un écran de 15.6", Full HD mais à 144 Hz. La machine complète mesure 36.1cm de long x 25.6cm de large x 3cm d'épaisseur, le tout pour 2.67 kg. Ces dimensions sauraient nous rappeler la dernière série signée Schenker, ou CLEVO dont nous vous touchions quelques mots sur ce billet.

Comme toujours, l'engin est configurable, tant que vous avez des ronds ! La partie CPU est au choix un Ryzen 5 3600, Ryzen 7 3700X ou Ryzen 9 3900, ce dernier étant une puce qui ne se trouve que sur le marché de l'OEM, il n'existe pas au détail même si certaines marques le supportent dans l'UEFI de leurs cartes mères. La partie graphique également est bien testiboulée, une RTX 2060 Max-Q ou 2070 Max-Q.

La mémoire est un peu décevante, non pas en quantité puisque vous pouvez coller jusqu'à 64 Go, bien suffisants pour ceux qui veulent jouer et même bosser, mais sur les fréquences. Alors qu'AMD préconise la DDR4 3600C16 comme étant le meilleur compromis, Origin PC ne vous permettra que de la DDR4 2400 ou 2666, un peu incompréhensible hormis peut-être le fait de ne pas faire gonfler le prix final.

En stockage, vous aurez jusqu'à 2 To pour un SSD NVMe, pareil pour un SSD Sata 6 Gbps M.2, et jusqu'à 4 To pour un SSD 6Gbps SATA format 2.5". Le reste est constitué de ports, et il n'en manque pas. La batterie est une 62 Wh à base de Lithium-ion. Le prix de base se situe à plus de 1600$, le maximum est à plus du double, soit 3400$. Il est donc intéressant de se pencher sur ces alternatives aux portables Intel, quand on connait les avantages des CPU AMD actuellement sur leurs concurrents. (Source Anandtech)