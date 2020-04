Le portable le plus puissant au monde ? C'est fort possible !

La firme Schenker, CLEVO, faites votre choix, lance une série de portables architecturés autour de ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le segment mainstream, le Ryzen 9 3950X. En revanche, afin de soutenir le confinement mieux que ne le fait Guillaume qui dégage des joules à vue d'oeil sous forme d'un gaz, le TDP a été baissé à 65W. On reste néanmoins sur de la machine de malade pour quiconque veut bosser de manière nomade. Toutefois, si vous n'aviez pas besoin de tant de patate, vous pourrez configurer le bousin en descendant jusqu'au Ryzen 5 3600, une belle bête cependant. Les autres choix se porteront sur le 3700X et le 3900 non X.

Mais ce n'est pas tout, car le joueur peut également y trouver son compte puisqu'il aura le choix entre RTX 2060 Max-Q et RTX 2070 Max-Q. Il y a également 8 gigots de DDR4 a minima, un SSD de 250 Go au bas mot, par contre il faudra des muscles, car l'engin mesure 361 x 258mm, sur 3cm d'épaisseur, et 2.7kg à la pesée ! Le nom ? XMG Apex 15, avec son écran IPS de 15.6" Full HD à 144 Hz. Il est donc méchant, et devrait vous rendre content, sauf peut-être la patronne et le banquier. Ça commence à 1337€ et ça termine à plus de 4500€. Il y a matière à se faire plaisir ! (Source Computerbase)