Les APU Renoir Ryzen 4000 d’AMD sont dans la place officiellement depuis mars, une nouvelle gamme mobile divisée en deux avec les séries Ryzen 4000H(S) et Ryzen 4000U, la première pour aller taper sur Comet Lake-H (également présenté très récemment) dans le segment mobile des CPU 35/45 W , la seconde pour mener la vie dure aux déclinaisons Comet Lake-U 15/25 W (lancées en aout 2019) ! Entre temps, on a pu voir que le fleuron de la gamme Renoir, le R9 4900HS, est redoutable même dans sa version 35 W, tandis que le i9-10980KH s’est « illustré » avec une consommation de 135 W en charge ayant obligé ASUS à faire du métal liquide un nouvel « argument » pour ses laptops…

Toute cette intro pour rappeler à quel point la balance penche déjà bien en faveur des derniers Ryzen et premiers Ryzen 4000, mais AMD pourrait encore compliquer les choses prochainement avec une déclinaison « U » de son flagship mobile : un Ryzen 9 4900U ! Comme vous vous y attendiez probablement, c’est n’est pour l’instant toutefois encore qu’une information officieuse, rapportée une fois de plus par TUM_APISAK via Twitter :

AMD Ryzen 9 4900U Graphics ????

FP6, 1 CPU, 8 cores, 16 threads

Base clock 1.8 GHz, turbo 2.35 GHz



AMD Ted3-RNhttps://t.co/Z7AYDtNip9 pic.twitter.com/Y9cvmSkF9N — APISAK (@TUM_APISAK) April 5, 2020

De plus, on constate également une fréquence en boost bien en deçà des 4,2 GHz du R7 4800U, semblant indiquer le statut ES (engineering sample) de la puce flashée sous UserBenchmark et dont les spécifications ne sont ainsi pas encore finalisées. En tout cas, sur le papier, le 4900U serait très proche du modèle R7, avec une configuration cœurs/threads, cache L3 et iGPU (non identifié) à priori parfaitement identique, y compris le TDP de 15 W et un cTDP (configurable) entre 10 et 15 W. La différence se ferait donc probablement principalement sur une fréquence en boost logiquement plus élevée pour le Ryzen 9 4900U. Peut-être de 4,4 GHz comme pour le R9 4900H ?

En somme, ce serait une manœuvre marketing et une démonstration assez intéressante de la part d’AMD, considérant qu’il n’y a pas d’équivalent i9-10000U chez Comet Lake en face dans la gamme d’Intel. Les hypothétiques concurrents spirituels seraient les i7-10710U et i7-10510U, respectivement un hexacore et un quadcore, déjà bien malmenés par les 8 cœurs multithreadés du R7 4800 U. Un Ryzen 9 4900U se ferait donc un malin plaisir d’enfoncer un clou Zen 2 calibre 7 nm déjà bien profond ! En attendant la revanche Intel avec Tiger Lake-U ?