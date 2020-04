Le confinement se poursuit, et comme nous, vous devez en passer du temps sur votre PC. C'est peut-être l'occasion pour vous de constater que votre machine manque de mémoire ? Chez Amazon vous trouverez un kit de 4x8 Go de Ballistix Sport LT Rouge, cadencé à 3000 MHz CL15. Bien évidemment, pas de fioriture sur ce kit, mais juste une bonne capacité à monter en fréquence grâce aux puces signées Micron. Le prix aujourd'hui est de 138,34 € livré par Amazon, soit 4 € de plus que le meilleur tarif relevé en ce début d'année. Si vous avez besoin d'une mise à jour, on vous met notre lien en bas de page..