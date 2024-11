Une console portable armÃ©e du Ryzen 9 AI HX 370 se mesure Ã  Black Myth : Wukong

Avec son iGPU Radeon 890M qui intègre quatre unités de calcul de plus que le précédent fleuron (16 CU RDNA 3.5 contre 12 CU RDNA 3 pour le Radeon 780M), le Ryzen AI 9 HX 370, ancien vaisseau amiral de sa famille Strix Point lancée cet été, a tout du bon candidat pour équiper des consoles portales. C’est aussi l’avis de OneXplayer : l’entreprise mise sur cette puce pour distinguer sa OneXFly F1 Pro, un petit bolide officialisé par la marque il y a un peu moins d’une semaine. C’est la première console portable à intégrer un tel processeur (le GPD Pocket 4 l’a également adopté, mais c’est davantage un petit PC portable). Une vidéo promotionnelle mise en ligne hier sur YouTube nous donne une petite idée de la capacité de la machine à encaisser les jeux récents et exigeants ; en l’occurrence, Black Myth : Wukong, un titre paru en août dernier et qui a rencontré un beau succès.

15 W de TDP pour jouer

La séquence est assez courte. Toute sa seconde partie expose le benchmark du jeu développé et édité par Game Science. La OneXFly F1 Pro le fait fonctionner en 1080p, mais avec une échelle de résolution de 65 %, (donc nativement en 1248 x 702 pixels), et les paramètres en Low. Avec un TDP bloqué à 15 W, le Ryzen de la console fournit 58 images par seconde en moyenne.

Ce ne sont bien sûr pas des conditions optimales, mais tout de même respectables pour un APU limité à cette puissance.

Pour comparer avec des systèmes équivalents, le Steam Deck ne prend pas en charge, du moins officiellement, ce titre. La page Steam du jeu indique « qu’il est impossible de régler les paramètres graphiques de ce jeu pour qu’il fonctionne correctement sur Steam Deck ».

Quelques vidéos YouTube infirment et confirment à la fois. La console portable de Valve est en mesure de faire fonctionner Black Myth : Wukong, mais son APU Zen 2 / RDNA 2 a du mal à maintenir une fréquence d’images stable et suffisante.

Sans surprise, une console plus puissante telle que l’Asus ROG Ally X offre une expérience déjà bien plus convaincante ; en témoigne la séquence ci-dessus qui effectue le même benchmark. Le Ryzen Z1 Extreme est cependant réglé avec un TDP de 20 W ici. La console profite également d'une mémoire bien véloce.

Outre ce Ryzen Strix Point, la OneXFly F1 Pro embarque une dalle OLED de 7 pouces à 144 Hz. L’association est plutôt affriolante, mais risque de se payer au prix fort. Pour le moment, OneXPlayer n’a renseigné ni tarif, ni date de sortie (hormis un vague « coming soon »).

Et les Ryzen Z2 ?

De manière plus générale, il est probable que d’autres marques optent pour des processeurs Zen 5 / RDNA 3.5 pour armer leurs futures consoles (pas Valve en revanche, puisque un Steam Deck 2 n'est pas prévu dans l'immédiat). Elles attendent certainement les Ryzen Z2 pour officialiser de nouvelles itérations — nous pensons notamment à Asus, dont les ROG Ally exploitent des Ryzen Z1, et à Lenovo avec sa Legion Go.

Nous n’avons pas traité des dernières rumeurs entourant cette gamme Z2. Sachez donc qu’elles font état de trois références (Ryzen Z2G, Ryzen Z2 et Ryzen Z2 Extreme) mêlant de multiples architectures CPU et GPU, mais avec au minimum 12 CU (le Ryzen Z1 de base n’exploite que 4 CU) ; 16 pour l’Extreme. AMD officialiserait cette nouvelle cuvée début 2025.

Enfin, ceux qui préfèrent les Core seront aussi servis en puces de nouvelle génération avec Lunar Lake ; MSI, parmi d’autres, va intégrer un tel processeur au sein de sa MSI Claw 8 AI+, une version attendue avant la fin d’année.