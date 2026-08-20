STALKER 2 troque l’Unreal Engine 5.1 pour la version 5.5 et gonfle ses IPS

LLe 20 novembre 2024, STALKER 2, avec sa carte pétrie à la main, prenait pied sous l’Unreal Engine 5.1. Le jeu de GSC Game World ne demandait pas une grosse configuration sur le papier. Mais dans les faits, il était tout de même assez exigeant.

Presque deux ans plus tard, la Zone se rappelle à notre bon souvenir à travers la mise à jour 2.0. Entre divers ajouts, celle-ci fait surtout passer le titre à la version 5.5 de l’Unreal Engine. Selon des comparatifs publiés hier, cette transition — et sans doute quelques optimisations bienvenues — transforme l’endroit et booste nettement les performances.

Est-ce toujours le même endroit ?

Si passer de l’Unreal Engine 4 à l’Unreal Engine 5 détruit les performances, évoluer vers une version plus récente au sein d’une même génération peut en revanche produire l'effet inverse. En témoigne une vidéo de la chaîne MxBenchmarkPC, publiée il y a quelques mois, qui compare la démo technique Venise sous UE 5.4 et sous UE 5.7.

Restons chez MxBenchmarkPC, mais laissons le soleil d’Italie et les charmes de Venise pour retrouver la grisaille empreinte de mélancolie de Tchornobyl. Avec STALKER 2, les développeurs ne sont pas allés jusqu'à la 5.7, et encore moins jusqu’à la dernière version en date, la 5.8 ; ils se sont contentés de la 5.5. Nous quittons toutefois les démos techniques pour un authentique jeu. D’après les comparatifs réalisés par la chaîne précitée, la transition est bénéfique. Sur une config basée sur un Intel Core i7-14700F associé à une NVIDIA GeForce RTX 4080, elle permet de gagner entre 10 et 20 IPS selon les séquences, ce autant en 1440p qu’en 2160p.

Une autre vidéo met à l’épreuve la GeForce RTX 5080 œuvrant avec le même processeur. Là encore, les gains sont significatifs.

Enfin, une séquence partagée par la chaîne Cheeki Breeki témoigne d’embellies similaires. Sauf erreur de notre part, le matériel mis à contribution n’est pas explicité.

Vous aurez également relevé que le patch 2.0 apporte de nombreux changements visuels, en particulier sur la végétation et les éclairages. Au point de changer pas mal l’esthétique du jeu.

Par ailleurs, les configurations minimales et recommandées n’ont pas bougé depuis la sortie. Une GTX 1060, une Radeon RX 580 ou une Arc B750 restent des GPU qui autorisent l’entrée dans la Zone. Des séquences présentes sur la chaîne WORMz Gaming révèlent cependant que ce n’est pas sans de grosses concessions. L’auteur a aussi testé la version 2.0 sous UE 5.5, mais avec une GeForce RTX 5080. Peut-être remettra-t-il la RX 580 à l’épreuve de ce STALKER 2 sauce UE 5.5 à l’avenir.