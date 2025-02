PassMark constate une baisse des performances CPU, une première en deux décennies

Depuis mai 1999, mois de lancement de sa première solution, PassMark Software jauge des performances des PC à travers une large gamme de benchmarks. Un surprenant recul des performances CPU est observé en ce début d'année.

Les données prises en compte ne remontent pas jusqu’au millénaire dernier, mais s'arrêtent à 2004. Sur le réseau social X, le compte officiel de Passmark se questionne à propos de la baisse des scores observée pour les CPU fixes et les CPU mobiles en 2025.

Voici la traduction du message : « C'est donc inattendu. Les performances moyennes des processeurs en 2025 sont en baisse. Peut-être la première fois dans l'histoire Pourquoi, nous ne le savons pas.... Peut-être les gens achètent-ils du matériel moins cher ou des machines à faible puissance (électrique) ? Peut-être des bloatwares ? Peut-être Win11 vs Win10 ? »

