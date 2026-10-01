La crise de la mÃ©moire va sâ€™Ã©terniser, prÃ©vient Micron, qui croule sous les milliards

En juin dernier, Micron, Ã lâ€™instar dâ€™autres entreprises du mÃªme acabit, entrevoyait une sortie de Â« crise Â» pour le marchÃ© de la DRAM Ã lâ€™horizon 2028. Ã€ lâ€™occasion de la prÃ©sentation des rÃ©sultats financiers du quatriÃ¨me trimestre fiscal, Sanjay Mehrotra, le PDG de lâ€™entreprise qui fait feu de tous bois autour de lâ€™IA, a prÃ©venu que la situation pour la mÃ©moire et le stockage serait vraisemblablement plus tendue en 2027 et 2028 quâ€™elle ne lâ€™est en 2026.

Crise pour certains, aubaine pour d'autres

Autant vous mettre directement la citation :

La demande du secteur sâ€™est renforcÃ©e depuis notre derniÃ¨re prÃ©sentation des rÃ©sultats, et nous nous attendons Ã ce que le dÃ©sÃ©quilibre entre lâ€™offre et la demande de mÃ©moire et de stockage sâ€™accentue au cours des exercices fiscaux 2027 et 2028 par rapport Ã 2026. Lâ€™IA devient toujours plus intelligente, et la mÃ©moire contribue Ã cette intelligence ainsi quâ€™Ã la compÃ©titivitÃ© des plateformes de nos clients. MalgrÃ© les projets dâ€™augmentation des capacitÃ©s des salles blanches consacrÃ©es Ã la DRAM, en raison de la vigueur de la demande, notamment avec des clients qui rÃ©visent leurs besoins Ã la hausse, nous nâ€™avons toujours aucune visibilitÃ© sur le moment oÃ¹ lâ€™offre et la demande retrouveront un Ã©quilibre.

Sanjay Mehrotra a prÃ©cisÃ© que la plupart des nouvelles lignes ou usines pour la DRAM, la NAND et la HBM commenceraient Ã produire des wafers Ã partir de mi-2027, tandis que dâ€™autres sites ne seraient opÃ©rationnels que fin 2028. Il a Ã©galement indiquÃ© que plus de 75 % de la production de 2027 Ã©tait dÃ©jÃ rÃ©servÃ©e par des clients.

Enfin, lâ€™emploi du terme Â« crise Â» en dÃ©but dâ€™article est bien sÃ»r trÃ¨s subjectif. Câ€™est du point de vue du consommateur lambda que nous sommes, qui a vu les prix des composants exploser ces derniers mois et Micron quitter ce marchÃ©, avec la dÃ©cision phare de mettre fin Ã sa gamme Crucial.

Mais pour lâ€™entreprise, c'est plutÃ´t une aubaine. Elle a engrangÃ© un revenu record de 54,2 milliards de dollars sur le trimestre. Pour la mÃªme pÃ©riode un an plus tÃ´t, cette manne nâ€™Ã©tait Â« que Â» de 11,3 milliards de dollars. Quant aux bÃ©nÃ©fices nets, ils sont passÃ©s de 3,5 milliards il y a un an Ã 38,4 milliards. Sur lâ€™ensemble de lâ€™annÃ©e fiscale, le revenu sâ€™Ã©lÃ¨ve Ã 133,2 milliards de dollars, et les bÃ©nÃ©fices nets Ã 86,8 milliards. Contre 15,3 milliards et 9,5 milliards pour l'exercice 2025. Pas vraiment la crise, donc.