TSMC muscle encore sa production de puces en 2 nm

Si en 2022, nous nous interrogions dÃ©jÃ sur comment avanÃ§ait le 2 nm de TSMC, depuis lâ€™Ã©tÃ©, nous savons quâ€™il a fait des dÃ©buts tonitruants. Dâ€™aprÃ¨s UDN, la situation devrait rester au beau fixe pendant les prochains mois. Le fondeur taÃ¯wanais aurait en effet dÃ©cidÃ© dâ€™accÃ©lÃ©rer encore la cadence, avec lâ€™objectif de produire 120 000 wafers N2 mensuels dâ€™ici la fin 2026.

Fab 6 Â© TSMC

Une demande pas rassasiÃ©e

Ce chiffre reprÃ©sente une hausse de 20 % par rapport Ã lâ€™objectif de 100 000 wafers mensuels fixÃ© dÃ©but aoÃ»t. Une progression qui tÃ©moigne surtout de lâ€™appÃ©tit des clients pour ce nouveau procÃ©dÃ©. TSMC avait dâ€™ailleurs rÃ©vÃ©lÃ© que le N2 avait dÃ©jÃ enregistrÃ© quatre fois plus de tape-outs que son prÃ©cÃ©dent procÃ©dÃ© de pointe, le N3, Ã stade comparable.

La montÃ©e en puissance est dÃ©jÃ bien engagÃ©e. TSMC produisait environ 20 000 wafers N2 par mois fin juillet. Lâ€™entreprise aurait depuis continuÃ© Ã augmenter progressivement les volumes. Une cadence de 120 000 wafers mensuels devrait donc mÃ©caniquement gonfler la contribution du N2 au chiffre dâ€™affaires de la firme.

Au deuxiÃ¨me trimestre 2026, il reprÃ©sentait 3 % de ses revenus. Portion Ã mettre en face des 30 % du 3 nm et des 33 % du 5 nm. Avec une production qui doit s'envoler au fil des mois, cette proportion devrait logiquement progresser rapidement. Les chiffres du troisiÃ¨me trimestre permettront de mesurer concrÃ¨tement lâ€™ampleur de cette montÃ©e en puissance. Dâ€™aprÃ¨s UDN, Apple, NVIDIA, AMD, Qualcomm et MediaTek auraient rÃ©cemment augmentÃ© leurs rÃ©servations de capacitÃ© N2 de 10 Ã 20 %.

Sur le plan financier, le fondeur a gÃ©nÃ©rÃ© 514,81 milliards de dollars taÃ¯wanais en aoÃ»t, soit lâ€™Ã©quivalent de 16,26 milliards de dollars, un nouveau record mensuel. Cela reprÃ©sente une hausse de 10,1 % par rapport Ã juillet et de 53,3 % en glissement annuel. Les chiffres de septembre confirmeront vraisemblablement cette dynamique. Enfin, concernant les produits fabriquÃ©s grÃ¢ce au processus N2, citons le MediaTek Dimensity 9600 Pro ou les EPYC Venice, aka les premiÃ¨res puces Zen 6.