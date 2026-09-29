Entre les fils qui jaillissent de partout et les gros boÃ®tiers anguleux, faÃ§onner un intÃ©rieur Pinterest-compatible chez un geek poserait sÃ»rement un sÃ©rieux dÃ©fi aux ValÃ©rie Damidot and co. Ã€ moins quâ€™elles connaissent Bleu Jour.

En effet, un Wood Kubb Noyer, un Wood Kubb FrÃªne, ou carrÃ©ment un Wood Kubb SurrÃ©aliste en Ã©dition limitÃ©e faÃ§onnÃ©e par un Ã©bÃ©niste, posÃ©s sur un bureau, Ã§a en jette, et câ€™est, sans doute, un excellent moyen de booster son niveau de WAF â€” un concept dont le dÃ©nommÃ© Arkane nous a rÃ©cemment rÃ©vÃ©lÃ© lâ€™existence. Alors dâ€™accord, peut-Ãªtre pas au point de faire oublier le routeur Wi-Fi 8 dâ€™ASUS Ã huit antennes et ses airs dâ€™insecte mutant. Mais suffisamment pour ne pas rÃ©vÃ©ler dâ€™office un statut de technophile mÃ©phitique Ã quiconque sâ€™aventure dans votre garÃ§onniÃ¨re.

Des composants dont la rÃ©sidence coÃ»te vraisemblablement plus cher que la vÃ´tre ! (pas d'illustration KUB OR Bouillon MAGGI, un autre site l'a dÃ©jÃ prise)

Maintenant, imaginez un Kubb plus seulement en bois ou mÃªme en cuir (Kubb Cuir Chocolat ou Kubb Cuir Lie de Vin avec modÃ©ration et surtout SurpiqÃ»re sâ€™il vous plaÃ®t, pour nâ€™en citer que deux), mais carrÃ©ment en or 24 carats. Un tel objet agirait comme un catalyseur de WAF, au risque de faire japper les michetos.

Un Kubb Fanless en vÃ©ritable objet de luxe

Tout ce qui brille nâ€™est pas dâ€™or, mais câ€™est bien le cas ici, dâ€™aprÃ¨s FanlessTech. Selon nos confrÃ¨res, un riche client a fait lâ€™acquisition dâ€™un Kubb Fanless (descendant du Kubb Passive Edition que nous avions testÃ© il y a de cela quelques annÃ©es) tout dâ€™or vÃªtu.

De quoi alourdir le bousin. Dans son chÃ¢ssis d'origine â€” un cube de seulement 120 Ã— 120 Ã— 120 mm â€”, le PC pÃ¨se 2,1 kg. En or pur, FanlessTech estime le poids du boÃ®tier Ã environ 13 kg. Ce qui, au cours actuel, rend la machine un peu plus onÃ©reuse que les 1 595 euros dâ€™un Kubb Fanless en alu : grosso modo 1,7 million de dollars, ou 1,5 million dâ€™euros, et sans les composants ! Autant dire que le collectionneur qui a demandÃ© Ã ASUS de lui forger une GeForce RTX 5090 intÃ©grant 5 kg dâ€™or massif, dâ€™une valeur or-noraire dâ€™un demi-million dâ€™euros, passerait presque pour un petit joueur Ã cÃ´tÃ©.

Au passage, si, comme nous, vous vivez assez loin des millions et des carats, il ne sera pas de trop de prÃ©ciser que 24 carats Ã©quivalent Ã 99,9 % dâ€™or pur. Retenez bien, car câ€™est quasiment la seule information digne dâ€™intÃ©rÃªt de cette brÃ¨ve qui nâ€™en a guÃ¨re en tant que telle.

Carats PuretÃ© en or 24 carats ~99,9 % 22 carats ~91,7 % 18 carats 75 % 14 carats 58,50 % 9 carats 37,50 %

L'article trÃ¨s minimaliste de nos confrÃ¨res ne prÃ©cise pas la configuration. En principe, un Kubb Fanless moderne est conÃ§u pour accueillir un Core Ultra 5 225H, un Core Ultra X7 358H ou un Ryzen AI 5 340, avec jusquâ€™Ã 128 Go de DDR5 et deux SSD M.2. La bonne nouvelle, câ€™est donc que vous pouvez avec beaucoup mieux pour beaucoup moins.

En cherchant bien, on peut tout de mÃªme trouver une justification technique Ã tout ceci. Lâ€™or ne fait pas uniquement joli sur la photo. Avec une conductivitÃ© thermique dâ€™environ 317 W/mÂ·K, il fait mieux que lâ€™aluminium, autour de 235 W/mÂ·K, ce qui peut favoriser la dissipation passive. Nonobstant, le cuivre reste plus performant, avec environ 400 W/mÂ·K, tout en Ã©tant moins cher. Et sinon, comme pour la carte graphique prÃ©citÃ©e, câ€™est un investissement qui risque moins de dÃ©coter au fil des annÃ©es.

Soulignons que lâ€™article de FanlessTech renvoie vers le site de Kubb, mais que nous nâ€™avons trouvÃ© aucune trace de cette dÃ©clinaison en or sur le site de la marque. La derniÃ¨re archive remonte Ã aoÃ»t. Il sâ€™agit donc vraisemblablement dâ€™une rÃ©alisation unique, mais nous ignorons pourquoi la page a depuis Ã©tÃ© retirÃ©e.