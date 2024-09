Stalker 2 : une grosse map, pétrie à la main

En dépit des inquiétudes — chacun ses angoisses — S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl verra bien le jour. Et l’attente ne sera plus très longue, puisque le titre développé et édité par GSC Game World est attendu le 20 novembre prochain sur PC et Xbox Series X/S. Si vous vous inquiétiez de la taille de la zone à explorer, Evegeniy Kulik, le producteur technique du jeu, a communiqué sa surface : il y aura de quoi péregriner.

Ambience champêtre

Des lieux uniques à découvrir

Au cours d’une interview accordée à Screenrant, ce dernier évoque une carte de 64 kilomètres carrés et principalement façonnée à la main. Entendez par là, pas générée procéduralement (encore heureux pour un jeu solo qui mise beaucoup sur son ambiance, serions-nous tentés d’écrire). Un point positif qui rassurera les courageux ayant parcouru quelques-unes des 1000 planètes de Starfield.

Notre carte fait 64 kilomètres carrés. Elle comprend différents lieux et, bien sûr, différents biomes […]. Nous avons 20 régions différentes, et dans ces régions, vous pouvez trouver de grands lieux avec de grands hubs où vivent différentes personnes et différentes factions, mais vous pouvez aussi remarquer des lieux plus petits et des mini lieux. La principale caractéristique est que nous n'avons pratiquement pas utilisé de générations procédurales pour créer ce monde, et que cette immense carte est entièrement réalisée à la main par nos gars du département de conception des niveaux, ce qui fait que chaque endroit que vous découvrirez dans le jeu est unique.

Balancer que l’aire de jeu de Stalker 2 fait 64 km parlera peut-être à certains géographes et autres randonneurs en herbe, mais sans doute pas au commun des mortels. Pour jauger de l’étendue d’une telle surface à parcourir en appuyant sur ZQSD, sachez donc que la map de S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl fait une trentaine de kilomètres carrés ; celle de S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky, une soixantaine. Pour cette dernière, la traverser prend, selon l’expérience réalisée par la chaîne How Big is the Map?, une trentaine de minutes.

Pour faire un rapprochement avec un autre jeu très connu, GTA V, cette production de Rockstar a une map d’une une superficie totale de 75,84 km² (48,15 km² de terre et 27,69 km² d’eau). Enfin, pour prendre un titre post-apocalyptique assez populaire — Fallout 4, les chiffres sont contradictoires, mais 25 km² est la surface avancée par le site TheGamer.

Dans tous les cas, une grande map ne fait pas un bon jeu, loin de là. Il suffit de penser aux nombreux jeux open world certes immenses, mais vides et soporifiques.

Pour stocker sa grande map, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl nécessitera beaucoup d’espace disque : les configs renseignées sur Steam mentionnent 150 Go. Prévoyez également au minimum un processeur AMD Ryzen 5 1600X ou Intel Core i5-7600K, une carte graphique AMD Radeon RX 580 ou NVIDIA GeForce GTX 1060 et 8 Go de RAM.