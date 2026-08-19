Seasonic décroche le premier 80 PLUS Ruby à 115 V pour une alimentation ATX, avec un bloc de 1 600 W

Seasonic est devenu le premier fabricant à décrocher la certification 80 PLUS Ruby pour une alimentation ATX testée en 115 V. La distinction revient à la PRIME ENTERPRISE RX-1600, un bloc de 1 600 W.

Officialisé en mai 2025, le 80 PLUS Ruby constitue le niveau de certification le plus exigeant du programme géré par CLEAResult. Jusqu'à présent, cette catégorie concernait des alimentations redondantes destinées aux centres de données. Elle s'étend donc désormais aux blocs internes non redondants fonctionnant en 115 V, destinés aux PC desktop et stations de travail.

80 PLUS Ruby se focalise davantage sur les faibles charges

Par rapport au 80 PLUS Titanium, Ruby relève les exigences de rendement à plusieurs niveaux et introduit surtout un nouveau palier à 5 % de charge. Une alimentation sous ce sésame doit ainsi démontrer son efficacité lorsqu'elle fonctionne avec une faible sollicitation, et pas seulement à des niveaux de charge intermédiaires ou élevés. Concrètement, pour obtenir cette certification à 115 V, une alimentation doit atteindre 85 % de rendement à 5 % de charge, puis 91 % à 10 %, 94 % à 20 %, 96 % à 50 % et 92 % à pleine charge. Elle doit également afficher un facteur de puissance d'au moins 0,95 à 20 % de charge.

Certification / % de la charge nominale 5 % 10 % 20 % 50 % 100 % 80 PLUS Standard - - 80 % 80 % 80 %

FP ≥ 0,90 80 PLUS Bronze - - 82 % 85 %

FP ≥ 0,90 82 % 80 PLUS Silver - - 85 % 88 %

FP ≥ 0,90 85 % 80 PLUS Gold - - 87 % 90 %

FP ≥ 0,90 87 % 80 PLUS Platinum - - 90 % 92 %

FP ≥ 0,95 89 % 80 PLUS Titanium - 90 % 92 %

FP ≥ 0,95 94 % 90 % 80 PLUS Ruby 85 % 91 % 93 %

FP ≥ 0,95 95 % 91 %

Alimentations internes non redondantes en 115 V

Nous vous évitons le calcul mental. Pour la PRIME ENTERPRISE RX-1600, le test à 5 % correspond à seulement 80 W en sortie. Celui à 10 % représente 160 W, tandis que le test à 50 % est réalisé à 800 W.

Seasonic souligne que l'ajout de paliers à 5 et 10 % de charge oblige désormais les alimentations à maintenir un bon rendement lorsque le système est peu sollicité, « une situation dans laquelle fonctionnent la plupart des machines une grande partie du temps [...] qui subissent des variations de charge soudaines et de forte amplitude », et pas uniquement à charge moyenne ou élevée. Le fabricant pointe aussi la nécessité d'optimiser l'ensemble de la plateforme, du contrôle de la commutation au choix des composants, en passant par la conception thermique et la validation ; relève qu'un rendement supérieur permet par ailleurs de limiter les pertes sous forme de chaleur et donc les besoins en refroidissement, ce qui représente logiquement un avantage pour des stations de travail fortement sollicitées.

Enfin, Seasonic en profite pour rappeler qu'elle n'en est pas à sa première distinction dans l'histoire du programme 80 PLUS. En 2005, le fabricant avait obtenu avec la SS-400HT la première certification 80 PLUS pour une alimentation PC 115 V. En 2008, la marque avait également décroché la première certification 80 PLUS Gold à 115 V, pour les SS-550LT, SS-650KM et SS-750KM.

Si le 80 PLUS Gold est désormais monnaie courante dans les PC DIY grand public, la PRIME ENTERPRISE RX-1600, avec ses 1 600 W, s'adresse à une frange très particulière du marché. En revanche, le 80 PLUS Ruby, avec son nouveau palier à 5 %, pourrait avoir une portée bien plus large. Les périodes de faible sollicitation ne sont pas l'apanage des gros systèmes ; elles sont sans doute tout autant fréquentes sur des PC classiques. Mais tout dépend de la puissance des blocs concernés. Sur une alimentation de 600 W, par exemple, 20 % représentent 120 W ; le palier de 5 % mesurerait le rendement à 30 W.