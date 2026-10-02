Sept Core Nova Lake-S se dévoilent, dont trois BFC qui font leurs intéressants

LC Tech Leaks, la source qui avait publié une première image du LGA-1954 puis une capture d’un surprenant Core Ultra 9 4950K dans CPU-Z, vient de récidiver. Cette fois, elle nous dévoile sept références de processeurs desktop. Le modèle précité est supplanté par un Core Ultra 9 4970K BFC.

BFC, BLLC

Nous ne savons pas ce que signifie BFC. Un intervenant suggère Big Fucking Cache, mais nous émettons quelques réserves.

Big Fucking Cache pic.twitter.com/sFf6p7n64T — Vincent Vega (@VincentSaVega) October 2, 2026

Ceci étant, les trois puces BFC de la liste sont explicitement caractérisées BLLC. Le sigle de Big Last Level Cache. C’est donc à l’évidence une autre marque des processeurs Nova Lake-S, ces modèles qui bénéficient d’une mémoire cache de dernier niveau plus importante.

Vous le constatez comme nous, l’indiscrétion dévoile les noms, configurations de cœurs, enveloppes de puissance et caractéristiques des GPU intégrés. Elle accrédite aussi la précédente, suggérant le retour à des références à quatre chiffres pour ces futurs Core Ultra desktop. À voir mais en l’état, comme beaucoup d’entre vous l’avaient fait remarquer dans les commentaires de la précédente actu, ça « rentre directement en conflit avec des vieilles générations ». En l’occurrence, avec celle des Haswell (série qui comprend l’emblématique Core i7-4770K, entre autres).

Le tableau ci-dessous présente les spécifications de manière plus classique et intelligible ; il se passe donc de glose supplémentaire.

Deux dernières précisions, tout de même. Jaykihn, qu’on ne présente plus, est venu apporter sa pierre à l’édifice en commentaire. Enfin, il avait deux cailloux dans les poches. L’un pour exprimer que « à titre d’information, pour ceux qui nous lisent, les processeurs non-DS (sans bLLC/BFC) présentés ici ont eux aussi des cœurs LPE et prennent en charge vPro ». L’autre pour préciser que « les puces HX pour ordinateurs portables utilisent elles aussi cette nomenclature à quatre chiffres, tandis que les modèles H et ceux dépourvus de suffixe conservent la nomenclature à trois chiffres de la génération précédente ».