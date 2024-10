Denuvo blâme les joueurs rageux et nie tout impact sur les performances

Depuis ses premiers pas en 2014, Denuvo est régulièrement accusée de tous les maux. Cette technologie de protection anti-piratage suscite en effet de nombreuses critiques. Certains suspectent son incidence délétère sur les performances dans les jeux, d’autres l’ont accusée de dégrader prématurément les SSD. Irdeto s’évertue à redorer l’image de Denuvo ces derniers temps, mais sans grand succès jusqu’ici ; les réactions qu'a engendrées l’ouverture d’un Discord en sont une belle illustration. Les déclarations d’Andreas Ullmann, chef de produit Denuvo, qui ont suivi dans les colonnes de Rock Paper Shotgun, n’ont pas vocation à apaiser les enragés.

Un joueur en colère (mais sans doute pas à cause de Denuvo ici)

Denuvo veut redorer son blason

La semaine dernière, Denuvo a entrepris de lancer un serveur Discord afin de permettre des échanges avec la communauté sur divers sujets. Vous l’imaginez, quelques énergumènes ont surtout vu l’opportunité de saluer chaleureusement cette démarche et d’exprimer tout le bien qu’ils pensent de Denuvo, à grand renfort de déclarations d’amour enflammées et de poèmes fleuris. Face à cette offensive verbale, le Discord a rapidement dû fermer ses portes. Il a rouvert depuis, les malveillants sur son seuil et sous l’égide d'une modération plus stricte.

C’est dans ce contexte que Rock Paper Shotgun a publié une interview d’Andras Ullmann, dont les fonctions ont été rappelées en début d’article. D’emblée, l’individu revient sur une précédente déclaration ; celle stipulant que l’entreprise allait cesser de laisser sans réponse toutes les allégations concernant Denuvo. Il clarifie cette position en ces termes (ce sont apparemment des échanges oraux ; nous avons opéré quelques reformulations sans dénaturer le fond, et fait l'impasse sur l'italique pour un meilleur confort de lecture) : « Il s'agit essentiellement de ce qui est posté par la communauté. Il suffit de consulter les forums de Steam, par exemple. C'est un environnement très toxique, très hostile. Si un jeu annonce qu'il utilise l'un de nos produits, il suffit de consulter les forums de Steam pour voir apparaître toutes sortes d’allégations. Les SSD sont détruits par notre solution. Les sujets habituels sur les performances. Nous ne voulons tout simplement plus laisser le monopole de la parole à ces gens qui déblatèrent contre nous […]. »

Andras Ullmann ajoute qu’il « peut tout à fait comprendre qu'il y ait beaucoup de préjugés lorsque nous revendiquons quelque chose, car nous avons souvent un point de vue totalement opposé à celui des personnes avec lesquelles nous débattons. Mais il faut bien commencer quelque part, n'est-ce pas ? C'est donc le début de cette initiative, et nous voulons la faire connaître. Cela prendra du temps. Cela commencera sur Discord, et plus tard, nous espérons pouvoir passer à d'autres plateformes : Reddit, forums Steam, pour avoir des comptes officiels et ajouter nos commentaires aux discussions. »

De manière générale, il promet davantage de transparence à l’avenir, quitte à ce que la version de l’entreprise soit contestée : « Bien sûr, je comprends parfaitement que les gens ne me croient pas si je dis : "oui, nous n'avons pas d'impact sur les performances de ce jeu". Il faut qu'il y ait des preuves. Et je pense que nous avons fait du bon travail avant de lancer tout cela en rédigeant notre FAQ, en l'expliquant. Je pense que c'est très important d'expliquer comment fonctionne notre solution. Parce que si vous comprenez comment notre solution fonctionne, techniquement, il est également facile de comprendre l'argumentation pour laquelle notre solution n'a pas d'impact visible sur les performances du jeu ».

Denuvo contrarierait surtout les pingres

À la question centrale, « Pourquoi pensez-vous que Denuvo a une si mauvaise réputation ? », Andras Ullmann estime que cette mauvaise image résulte simplement de la critique formulée par des joueurs aigris ; de clients contrariés de ne pouvoir jouer gratuitement.

« Je pense qu'il y a deux raisons principales. Premièrement, notre solution fonctionne, tout simplement. Les pirates ne peuvent pas jouer à des jeux qui utilisent notre solution pendant des périodes assez longues, généralement jusqu'à ce que l'éditeur décide de patcher notre solution. Il y a donc une énorme communauté, beaucoup de gens sur cette planète qui ne peuvent pas jouer à leurs jeux vidéo préférés, parce qu'ils ne sont pas prêts à payer pour cela, et ils ont donc beaucoup de temps à passer dans les communautés, à partager leur point de vue et à essayer de blâmer Denuvo pour beaucoup de choses - en essayant de faire en sorte que les éditeurs de jeux n'utilisent pas nos solutions pour qu'ils puissent recommencer à jouer à des copies pirates de jeux gratuitement. »

« Deuxièmement, je pense que c'est très difficile pour un joueur […] de voir quel est l'avantage immédiat pour un développeur ou éditeur de jeux d’utiliser nos services anti-piratage. Pour l'anti-cheat, par exemple, c'est très simple. En tant que joueur, vous bénéficiez d'un avantage immédiat si un jeu utilise une solution anti-triche, parce que l'environnement du jeu est équitable et que vous n'avez pas à faire face à des tricheurs. Mais ce n'est pas la même chose pour la protection contre le piratage. Une étude récente a été réalisée sur l'impact financier de notre protection. Selon cette étude, notre solution permet à nos clients d'économiser environ 20 % — ou 20 % de revenus supplémentaires — s'ils l'utilisent. »

Andras Ullmann fait ici référence à une étude titrée The Revenue Effects of Denuvo Digital Rights Management on PC Video Games qui a été pas mal relayée récemment (elle porte sur 86 jeux différents protégés par Denuvo sortis initialement sur Steam entre septembre 2014 et fin 2022). L’une de ses conclusions les plus commentées est que la protection DRM sécurise en moyenne 15 % et en médiane 20 % des revenus de l’éditeur lorsqu’elle n’est pas piratée rapidement. Par rapidement, il faut entendre les trois premiers mois suivant la parution, puisque cette même étude précise que « le piratage entraîne une perte de revenus totale moyenne nulle lorsque Denuvo est en activité pendant 12 semaines ou plus ». Forcément, cette conclusion a apporté de l’eau au moulin de ceux qui plaident en faveur d’un retrait de la protection quelques mois après la sortie d’un jeu.

© Entertainment Computing / William Volckmann via ArsTechnica

Concernant l’impact de Denuvo sur les performances, c’est un débat que nous n'aurons pas la prétention de trancher. De toute façon, on peut se demander dans quelle mesure des démonstrations sont susceptibles de convaincre qui que ce soit à ce stade. Ceci dit, l’année dernière, Ars Technica exposait l’esquisse d’un programme instigué par Irdeto consistant à « fournir » deux versions identiques d’un programme à des partenaires de confiance afin qu’ils jaugent, de manière impartiale, de l’incidence de Denuvo sur les performances.

L’article précisait que ce programme arriverait dans les prochains mois ; ce projet semble lettre morte depuis. De toute manière, une telle démarche pourrait n’avoir qu’un effet restreint. Nul doute que les détracteurs de Denuvo verraient ces « partenaires de confiance » comme suspects, voire complices. Quant à Irdeto, on vous laisse considérer son intérêt à faire circuler des versions non protégées d’un jeu dont elle est par ailleurs garante de la sécurité…