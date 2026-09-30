Microsoft appuie sur l’interrupteur de Windows 11 26H2

Microsoft commence à activer Windows 11 26H2, aussi appelée Windows 11 2026 Update. Le déploiement concerne les PC compatibles sous Windows 11 24H2 et 25H2. Nul besoin d’un processus d’installation fastidieux pour profiter de cette nouvelle version. Ces versions et la 26H2 reposent sur le même cœur et les mêmes fichiers système. La plupart des nouveautés de 26H2 ont déjà été distribuées au fil des mises à jour mensuelles. Le passage à la nouvelle version se fait donc via le petit paquet d’activation KB5121794, lequel pèse 173 Ko. Un seul redémarrage suffit. Rappelons par contre que les systèmes Windows on Arm, actuellement sous Windows 11 26H1, suivent pour l’instant une branche différente.

Plusieurs changements déjà connus

Windows 11 26H2 rassemble des évolutions testées progressivement au cours de l'année écoulée. Nous n’allons pas toutes les lister. Tout simplement parce qu’une page de Microsoft le fait déjà, avec à chaque fois quelques explications. Pour en donner tout de même quelques-unes, l'Explorateur de fichiers bénéficie de nouvelles fonctions liées à l'IA pour certaines images. Il peut aussi résumer des documents OneDrive et SharePoint. De nouveaux formats d'archives ainsi que les packages NuGet sont également pris en charge.

La recherche Windows a aussi évolué. Elle gère mieux les fautes de frappe et les noms partiels d'applications. Des aperçus et une meilleure organisation des résultats sont également proposés.

Microsoft a aussi ajouté plusieurs options de personnalisation pour le menu Démarrer. Idem pour la barre des tâches. Elle gagne de nouvelles possibilités de positionnement et une option pour réduire sa taille.

Du côté de l’accessibilité, la Loupe profite de réglages de zoom et de teinte plus précis. Le Narrateur gagne une visionneuse Braille, tandis que Voice Access améliore également les commandes en langage naturel sur les feus PC Copilot+.

Comme nous l’avions écrit précédemment, il ne faut pas attendre une révolution avec Windows 11 26H2. Quant à sa mise en branle, elle se résume à activer des fonctionnalités déjà injectées aux systèmes 24H2 et 25H2. Comme toujours, le déploiement reste progressif. Les PC compatibles recevront progressivement la mise à jour via Windows Update.