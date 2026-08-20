SteamOS sâ€™ouvre aux cartes graphiques Intel Arc sans passer par la case Radeon

Comme tout le monde, Valve sâ€™est pris les perturbations qui touchent les composants de plein fouet. Cette conjoncture a compliquÃ© le lancement de la Steam Machine, laquelle a dÃ©barquÃ© Ã un prix bien plus Ã©levÃ© quâ€™escomptÃ©. Mais si le hardware est en crise, le software reste un levier, et il devient dâ€™autant plus prÃ©cieux. Ces derniers mois, Valve actionne rÃ©guliÃ¨rement celui de SteamOS. Lâ€™OS tolÃ¨re dÃ©sormais lâ€™Intel Arc B580, et vraisemblablement sa petite sÅ“ur, la B570.

Quelques jeux testÃ©s

Si vous avez ressenti une impression de dÃ©jÃ -vu Ã la lecture de la phrase qui prÃ©cÃ¨de, câ€™est normal. En juin, en rÃ©action Ã une vidÃ©o dâ€™ETA Prime relatant la prise en charge du Core Ultra 7 258V Lunar Lake de la MSI Claw via SteamOS 3.8, un bricoleur appelÃ© SaperPL Ã©tait parvenu Ã faire fonctionner ladite carte sous le systÃ¨me dâ€™exploitation. La procÃ©dure avait toutefois nÃ©cessitÃ© pas mal de bidouilles. Il avait par exemple fallu installer une ancienne image de SteamOS pour le dÃ©marrage initial, lequel imposait dâ€™avoir recours Ã un GPU de substitution, en lâ€™occurrence une Radeon.

Deux mois plus tard, ETA Prime publie une vidÃ©o qui montre que la version 3.9 de SteamOS, en bÃªta, a nettement simplifiÃ© la chose.

Dans la sÃ©quence, une Arc B580 couplÃ©e Ã un Core Ultra 5 250K Plus sâ€™attaque Ã Cyberpunk 2077 en 1440p avec les rÃ©glages Ã©levÃ©s. Elle dÃ©livre entre 70 et 80 IPS avec XeSS en mode QualitÃ©. Avec la mÃªme configuration, le jeu tourne plutÃ´t entre 75 et 90 IPS sous Windows, selon les scÃ¨nes, dâ€™aprÃ¨s le commentateur de la vidÃ©o. Horizon Zero Dawn Remastered Ã©volue entre 60 et 70 IPS en 1440p avec les rÃ©glages Ã©levÃ©s et XeSS en mode Ã‰quilibrÃ©, contre environ 75 IPS sous Windows. Forza Horizon 6 affiche en moyenne environ 74 IPS en 1440p avec les rÃ©glages Ã©levÃ©s, sans mise Ã lâ€™Ã©chelle, contre environ 85 IPS sous Windows, toujours dâ€™aprÃ¨s la source. Quant Ã Fallout 4 et Elden Ring, tous deux atteignent leur palier des 60 IPS en 1440p, paramÃ¨tres Ã fond et sans mise Ã lâ€™Ã©chelle.

Elles sont mises en exergue dÃ¨s le dÃ©but de la vidÃ©o, plusieurs limitations subsistent. DÃ©jÃ , sous SteamOS et plus globalement sous Linux, lâ€™Arc B580 ne peut exploiter ses moteurs XMX pour lâ€™accÃ©lÃ©ration de lâ€™XeSS. Elle fonctionne donc avec les instructions standards issues de la version universelle DP4a, normalement pensÃ©es pour les cartes graphiques dâ€™autres marques. La gÃ©nÃ©ration dâ€™images XeSS et la gÃ©nÃ©ration dâ€™images multiples XeSS ne sont Ã©galement pas disponibles dans cette configuration. En cas de nÃ©cessitÃ©, il faut donc se rabattre sur la gÃ©nÃ©ration dâ€™images FSR qui elle, est bien disponible sous SteamOS.