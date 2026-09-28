Le DLSS 5 prend ses aises sur les Radeon grÃ¢ce aux moddeurs

Officiellement, le DLSS 5 est chasse gardÃ©e des GeForce RTX 50. NVIDIA a toutefois laissÃ© la porte ouverte Ã une prise en charge des GeForce RTX 40 Ã lâ€™avenir. Officieusement, cette version est par contre disponible sur un panel bien plus vaste de GPU, y compris les premiÃ¨res sÃ©ries RTX (bien qu'avec des performances sans doute rÃ©dhibitoires pour la majoritÃ© de leurs dÃ©tenteurs).

Pas de panique, Ã§a, c'Ã©tait avant

Pour les dÃ©tenteurs de cartes AMD, il est probable que le FSR Redstone finisse par proposer, dâ€™ici quelques annÃ©es voire quelques mois, un Ã©quivalent. En attendant, les plus impatients doivent sâ€™en remettre Ã la communautÃ© des moddeurs. Et notamment au projet DLSS-NR on AMD.

Une implÃ©mentation qui s'amÃ©liore au fil des versions

Celui-ci nâ€™est pas nouveau : il est disponible depuis quelques semaines. La chaÃ®ne Ancient Gameplays est rÃ©guliÃ¨rement mise en avant par les confrÃ¨res qui suivent le sujet. Nous vous mettons donc la vidÃ©o initiale consacrÃ©e Ã ce mod.

Vous lâ€™avez vu dans la vidÃ©o, Ã lâ€™origine, ce DLSS-NR on AMD fonctionnait, mais ses performances ne le rendaient guÃ¨re fonctionnel. Dans la sÃ©quence Ã partir de 2:40, le combo Radeon RX 9070 XT + Ryzen 7 9800X3D dÃ©livre environ 86 IPS dans Cyberpunk 2077. Puis, tout comme avec une GeForce RTX 50, lâ€™activation du mod fait plonger la frÃ©quence dâ€™images. Mais ici, Ã seulement 11 ou 12 IPS. Les retours partagÃ©s sur Reddit pour dâ€™autres jeux faisaient le mÃªme constat.

Le dÃ©veloppeur derriÃ¨re le projet enchaÃ®ne depuis les versions. Entre la fin de semaine derniÃ¨re et aujourdâ€™hui, il a publiÃ© plusieurs nouvelles moutures, dont les Alpha 0.3.3 et Alpha 0.4.0. La premiÃ¨re aurait apportÃ© 23 % de performances supplÃ©mentaires par rapport Ã la prÃ©cÃ©dente, la 0.3.2 ; la derniÃ¨re, carrÃ©ment 42 % par rapport Ã la 0.3.3, selon les notes de version publiÃ©es sur GitHub. Le YouTuber Ancient Gameplays a retestÃ© lâ€™Alpha 0.4.0 dans Cyberpunk 2077. Effectivement, si l'on se fie au compteur, il y a du mieux.

Au moment oÃ¹ nous Ã©crivons ces lignes, la derniÃ¨re version est dÃ©sormais lâ€™Alpha 0.4.3. BaptisÃ©e Â« The 75 FPS Update Â», elle a Ã©tÃ© mise en ligne il y a quatre heures. Lâ€™auteur revendique un nouveau gain de 20 % par rapport Ã la v0.4.2 dans le Â« Reference Quality Mode Â», et de 18 % dans le Â« Fast Mode Â» (moins coÃ»teux en ressources). Dâ€™aprÃ¨s lui, la Radeon RX 9070 XT est dÃ©sormais capable dâ€™atteindre 75 IPS dans Cyberpunk 2077 en 1080p (dâ€™oÃ¹ le nom de cette mise Ã jour). Pour comparer, il mentionnait 10 IPS avec la mÃªme dÃ©finition et la mÃªme carte dans lâ€™Alpha 0.2.0 ; 30 IPS depuis lâ€™Alpha 0.2.7.

Ã€ lâ€™Ã©vidence, il y avait donc une belle marge dâ€™optimisation, et il en reste probablement. MÃªme NVIDIA, dont les Ã©quipes de dÃ©veloppeurs et dâ€™ingÃ©nieurs logiciels sâ€™Ã©vertuent depuis des mois Ã optimiser le DLSS 5 â€” jusquâ€™Ã le faire sâ€™accommoder dâ€™une seule RTX 50 quand, lors de la toute premiÃ¨re prÃ©sentation, il avait fallu une RTX 5090 spÃ©cifiquement dÃ©diÃ©e au modÃ¨le â€”, a reconnu quâ€™il y avait encore de la latitude pour le perfectionner.

Concernant le fonctionnement du mod, lâ€™auteur prÃ©cise que Â« ce projet nâ€™est ni affiliÃ© Ã NVIDIA ou AMD, ni soutenu par ces entreprises. DLSS est une marque dÃ©posÃ©e de NVIDIA Corporation. Le logiciel fourni ici ne contient aucun code ni aucune donnÃ©e provenant de NVIDIA. Il nÃ©cessite que lâ€™utilisateur possÃ¨de sa propre copie du fichier DLL du DLSS 5, obtenue lÃ©galement [...] Â».

ConcrÃ¨tement, il semble que lâ€™outil sâ€™appuie sur des programmes de calcul HIP conÃ§us directement pour RDNA. Dans les faits, il intercepte les appels attendus par la DLL du DLSS 5 de NVIDIA afin de rediriger les traitements neuronaux vers le matÃ©riel AMD.

Lâ€™architecture RDNA 4 prend en charge le FP8, nÃ©cessaire Ã lâ€™exÃ©cution du DLSS 5, mais pas les anciennes. Pourtant, le dÃ©veloppeur du mod prÃ©cise que son DLSS-NR on AMD fonctionne Â« sur les cartes AMD Radeon RX 9000 (RDNA 4) et RX 7000 (RDNA 3), dans nâ€™importe quel jeu DirectX 12 utilisant le FSR Â». Nous supposons que cette compatibilitÃ© avec les RX 7000 sâ€™effectue grÃ¢ce au pipeline de calcul mis en place par AMD pour rendre le FSR 4.1 compatible avec les GPU RDNA 3 via lâ€™INT8. Bref, que le mod profite de capacitÃ©s dÃ©jÃ prÃ©sentes dans les pilotes pour faire transiter ses traitements neuronaux.

Dans les faits, le rÃ©sultat a l'air indigeste avec RDNA 3. Dans le fil Reddit prÃ©citÃ©, en rÃ©ponse Ã un utilisateur curieux de savoir ce que donnerait le mod sur sa RX 7000 (rÃ©fÃ©rence non prÃ©cisÃ©e), un autre utilisateur rÃ©pond : Â« Vous pouvez le faire fonctionner, mais le modÃ¨le NR met environ 300 Ã 500 ms Ã sâ€™exÃ©cuter (pas de FP8 sur RDNA 3), et vous vous retrouverez avec 2 Ã 3 FPS Â». Cela explique sans doute pourquoi le dÃ©veloppeur se montre plus prudent dans la section PrÃ©requis : Â« Les cartes de la sÃ©rie RX 7000 devraient fonctionner, et les retours sont les bienvenus Â». Quant aux GPU Radeon plus anciens, ils ne sont tout bonnement pas compatibles.

Ã‰tant donnÃ© que le mod sâ€™est largement bonifiÃ© depuis, nous avons trouvÃ© ce fil Reddit. Il date de samedi. Un dÃ©nommÃ© Ok-Boot-8106 sâ€™enquiert de savoir si le DLSS 5 NR fonctionne avec les cartes RX 7000, et plus particuliÃ¨rement avec une RX 7900 XTX. Un certain Sad_Professional5351, dont le pseudo trahit le pessimisme, assÃ¨ne : Â« Quel intÃ©rÃªt ? La frÃ©quence dâ€™images chute Ã 6,7 FPS, la latence explose, la consommation atteint plus de 300 W au maximum : bref, câ€™est injouable, mon pote. Â»

Une vidÃ©o proposÃ©e par la chaÃ®ne 1987MasterD montre toutefois que câ€™est moins catastrophique que ne le dÃ©crit l'autre atrabilaire. Cela dit, il faut recourir au MFG (intÃ©grÃ© via un autre mod) pour avoisiner les 30 IPS.

Quoi quâ€™il en soit, si vous avez, idÃ©alement, une RX 9000 et que vous souhaitez tester cette implÃ©mentation, vous trouverez toutes les informations sur le GitHub du projet. Depuis lâ€™Alpha 0.3.3, il y a un installateur graphique, avec un Ã©diteur de paramÃ¨tres intÃ©grÃ© et des commandes pour lâ€™overlay. Tout nâ€™est bien sÃ»r pas parfait, mais les progrÃ¨s sont dÃ©jÃ consÃ©quents pour un mod officieux aussi jeune. Et sinon, il est assez savoureux de voir la scÃ¨ne du modding sâ€™acharner Ã faire sauter les barriÃ¨res du DLSS 5 depuis sa premiÃ¨re fuite dans NBA 2K27.