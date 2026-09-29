Lâ€™Ã©mulation sans Ã©mulation dâ€™AnyPS5 remise en perspective

Il y a quelques jours, un nouvel Ã©mulateur PS5, AnyPS5, est entrÃ© dans la course Ã lâ€™Ã©mulation de la derniÃ¨re console de Sony. Il a rapidement eu droit Ã un coup de projecteur grÃ¢ce Ã une vidÃ©o titrÃ©e First Known Fully Native PS5 Game on PC: Dead Cells (AnyPS5), partagÃ©e par un dÃ©nommÃ© OverkillLabs. La promesse est assez saugrenue : Ã©muler sans Ã©mulation en faisant tourner les jeux PlayStation 5 nativement sous Windows et Linux. Dâ€™aucuns, Ã l'image de TH et TPU, ont dÃ©peint lâ€™approche dâ€™AnyPS5 comme ressemblant davantage Ã une couche de compatibilitÃ© Ã la Proton ou Wine quâ€™Ã une Ã©mulation traditionnelle. Seulement, câ€™est dÃ©jÃ le cas des Ã©mulateurs PS4 et PS5 existants.

Du Fully Native, vraiment ?

CommenÃ§ons par la vidÃ©o prÃ©citÃ©e. Elle prÃ©sente Dead Cells: Return to Castlevania Edition. Le jeu dans sa version PS5 PPSA15552 atteint les menus puis le gameplay, avec musique, effets sonores et contrÃ´les fonctionnels. Lâ€™auteur, que nous ne pouvons pas relier directement au projet, clame que câ€™est donc le premier jeu PS5 commercial Ã atteindre ce stade sur PC grÃ¢ce Ã AnyPS5. CÃ´tÃ© technique, en 4K, le titre de Motion Twin tourne, d'aprÃ¨s lui, entre 55 et 60 IPS en intÃ©rieur et 30 Ã 35 IPS en extÃ©rieur. Avec un Ryzen 7 5800X3D et une GeForce RTX 5070 Ti. Autant dire que les besoins sont largement supÃ©rieurs Ã ceux de la version PC officielle, laquelle est beaucoup moins exigeante.

Vous Ãªtes au courant, au fil des gÃ©nÃ©rations, lâ€™architecture des consoles sâ€™est de plus en plus rapprochÃ©e de celle des PC. Au point que la PS5 utilise un processeur x86-64 Zen 2 et un GPU RDNA 2. Deux architectures que lâ€™on retrouve dans de nombreux ordinateurs. AnyPS5, dont vous pouvez consulter la page GitHub, profite de cette proximitÃ© pour exÃ©cuter directement le code processeur du jeu, sans avoir Ã traduire les instructions vers une autre architecture. Du moins pour la partie CPU.

Or, le dÃ©veloppeur de SharpEmu, connu sous le pseudonyme Scarecrow, considÃ¨re que ceci nâ€™a rien de nouveau. Il estime quâ€™AnyPS5 reste proche dâ€™une forme dâ€™Ã©mulation et stipule que les Ã©mulateurs PS4 et PS5 prÃ©existants exploitent dÃ©jÃ cette architecture commune. Surtout, lâ€™API graphique propriÃ©taire de la PS5 doit toujours Ãªtre traduite vers Vulkan.

Il Ã©crit dans plusieurs X : Â« En rÃ©alitÃ©, SharpEmu, KytyPS5, ShadPS4, etc. fonctionnent tous de la mÃªme maniÃ¨re. Comme la PS5 est en x86-64, on traduit simplement son API graphique propriÃ©taire vers Vulkan. Â» Ou encore : Â« Câ€™est exactement ce que je veux dire. Le code x86-64 nâ€™a de toute faÃ§on pas besoin dâ€™Ãªtre dÃ©compilÃ©. Si vous le reliez Ã un nouvel environnement, vous obtenez naturellement un exÃ©cutable natif. Mais vous devez toujours recrÃ©er lâ€™environnement de la PS5 autour du jeu. Alors, quâ€™est-ce que câ€™est ? Une couche de traduction. Pas du natif. Â»

I had a chance to look into the AnyPS5 project a bit. It doesnâ€™t actually decompile PS5 games. Instead, it relinks the original x86-64 game code into a native host executable and recreates or translates the PS5 runtime, system libraries, and graphics interfaces around it. https://t.co/osQFOXcLa2 â€” Scarecrow (@CursedIfElse) September 26, 2026

Le principe reste donc trÃ¨s proche de celui employÃ© par les Ã©mulateurs PS4 et PS5. La principale diffÃ©rence tient au conditionnement. AnyPS5 relie le code du jeu Ã un exÃ©cutable distinct, lÃ oÃ¹ les autres Ã©mulateurs fournissent cette couche dâ€™exÃ©cution de maniÃ¨re plus gÃ©nÃ©rale. LÃ encore, si vous voulez les mots exacts de Scarecrow, Ã la question Â« Est-ce que tu vois une diffÃ©rence significative entre cette approche et celle de KytyPS5, par exemple ? Je vois Ã§a plutÃ´t comme un wrapper ou une bibliothÃ¨que qui traduit les jeux PS5 Â», il rÃ©pond : Â« Câ€™est essentiellement la mÃªme chose, simplement empaquetÃ©e sous la forme dâ€™un fichier .exe distinct pour chaque jeu. Rien de plus Â». Il ajoute : Â« [â€¦] ce que jâ€™essaie dâ€™expliquer, câ€™est quâ€™un jeu PS5 ne fonctionne pas simplement sous Windows comme un portage PC natif classique, et ce nâ€™est pas non plus ce que fait AnyPS5. Â»

Quant Ã un autre point clef de lâ€™Ã©mulation, celui des performances, il prÃ©cise que Â« [...] reconditionner des instructions qui sont dÃ©jÃ exÃ©cutÃ©es nativement ne vous apporte pas vraiment de bÃ©nÃ©fice. Ce que jâ€™essaie de souligner, câ€™est que le projet a clairement Ã©tÃ© mal interprÃ©tÃ© par les mÃ©dias. [...] la diffÃ©rence [quâ€™apporte cet exÃ©cutable reconditionnÃ©] ne serait probablement mesurable quâ€™en millisecondes. Une fois le code CPU prÃªt Ã Ãªtre exÃ©cutÃ©, si je me contentais de lâ€™exporter sous forme de paquet, vous pourriez ensuite lancer le jeu via cet .exe, mais il nâ€™y aurait pas vraiment de gain de performances significatif Â». Enfin, l'individu rappelle que le principal dÃ©fi de lâ€™Ã©mulation PS5 se situe surtout du cÃ´tÃ© graphique, avec lâ€™AGC (Advanced Graphics Command), lâ€™API graphique propriÃ©taire bas niveau de la console, quâ€™il faut traduire vers Vulkan.

Le projet est donc moins rÃ©volutionnaire que ne le laisse entendre lâ€™Ã©tiquette Â« Fully Native Â». Il sâ€™agit surtout dâ€™une autre maniÃ¨re dâ€™emballer une approche dÃ©jÃ utilisÃ©e par les Ã©mulateurs PlayStation depuis la PS4. Notez que pour un Ã©mulateur de PS3 comme RPCS3 (dÃ©sormais capable de lire les Blu-ray), la situation est trÃ¨s diffÃ©rente. Le processeur Cell de la console repose sur une architecture trÃ¨s Ã©loignÃ©e du x86-64, ce qui impose une importante traduction du code processeur, donc une Ã©mulation Â« complÃ¨te Â».

Quoi quâ€™il en soit, au regard de la maniÃ¨re dont tourne Dead Cells, il y a du boulot avant dâ€™avoir un jeu 3D exigeant viable grÃ¢ce Ã AnyPS5. Pour ce titre par ailleurs disponible sur PC, lâ€™intÃ©rÃªt reste de toute faÃ§on technique. Enfin, comme en tÃ©moigne cette sÃ©quence montrant une Ã©mulation de douze jeux via KytyPS5 sur Steam Deck, des Ã©mulateurs plus anciens ont logiquement plusieurs longueurs dâ€™avance.