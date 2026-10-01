Six cœurs Zen 6 et 12 CU RDNA4m, les premiers ingrédients des Ryzen Z3

Sur X, ça discute de la prochaine génération de Ryzen Z, les processeurs d'AMD destinés aux consoles portables. De la gamme qui succédera à celle des Ryzen Z2, qui avait elle-même supplanté celles des Ryzen Z1 ; qui est donc bonne voie pour être appelée Ryzen Z3. Elle reposerait sur une version semi-personnalisée de la future architecture Medusa Point, nom de code de futurs APU Zen 6.

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Z1, Z2, Z3...

Les informations partagées par les leakers Gotou_3rd, CaptainMcShotgun et Kepler révèlent un Ryzen Z3 avec quatre cœurs Zen 6 classiques et deux cœurs Zen 5 basse consommation, soit six cœurs et douze threads au total. Pour comparaison, les Medusa Point de milieu de gamme sont plutôt conjecturés avec quatre cœurs Zen 6, quatre Zen 6c et deux cœurs basse consommation. Le Ryzen Z3 ferait donc l'impasse sur les cœurs Zen 6c.

same IP, semi-customized, FF6 25x25mm package.

4c+2lp (maybe changed)

12CU — Gotou_3rd (@Gotou_kai3) October 1, 2026

Pour la partie graphique, les Ryzen Z3 intégreraient, comme leurs ancêtres, jusqu’à 12 Compute Units RDNA4m. Ce serait donc quatre unités de calcul de plus que les huit entrevus pour Medusa Point. Sans grande surprise, AMD sacrifierait donc un peu la partie CPU pour se focaliser davantage sur le GPU. Un choix cohérent pour une gamme appelée à équiper des consoles portables pour lesquelles la capacité graphique reste le principal juge de paix. De toute façon, six cœurs Zen 6 devraient amplement suffire pour jouer dans de bonnes coditions.

Attention toutefois au nom. RDNA4m ne serait pas une authentique déclinaison mobile de l’architecture RDNA 4 des cartes graphiques Radeon RX 9000. Elle désignerait plutôt une évolution de RDNA 3.5 capable de prendre en charge nativement le FSR 4.

"RDNA4m" aka RDNA 3.5+ — Kepler (@Kepler_L2) October 1, 2026

RDOA3 refreshes will continue until morale improves.



It's going till 2030 btw. — CaptainMcShotgun (@CaptMcShotty) October 1, 2026

Enfin, à ce stade, les divulgateurs ont eu vent de deux variantes, avec la puissance comme seul véritable élément de différenciation.