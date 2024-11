S.T.A.L.K.E.R. 2 affine ses configs PC : pas besoin de centrale nucléaire, seulement du DLSS

C’est sans conteste l’une des sorties majeures de cette année 2024 : après quinze ans d’absence et quelques ajournements, la série STALKER réorganise une sortie organisée dans la zone d'exclusion de Tchernobyl (version parc d’attractions façonné à la main, avec quelques Domovoï à la place de Mikey, et des environnements assez différents de ceux reconstitués pour Ratatouille : L'Aventure Totalement Toquée de Rémy). Les voyagistes de GSC Game World ont révélé les prérequis pour vivre l’aventure qu’ils nous ont concoctée.

Classe éco ou affaires ?

La page Steam du jeu avait déjà renseigné deux configurations assez sommaires et austères. Cette fois, nous avons droit à une brochure plus soignée et davantage dans le thème. Elle expose quatre formules, du Low à l’Epic selon votre budget.

Ceux qui partiront à Tchernobyl (ou Tchornobyl si vous préférez) en classe économique n’ont besoin que d’un Core i7-7700K ou Ryzen 5 1600X associé à une GTX 1060 ou RX 580 ou encore A750, le tout soutenu par 16 Go de RAM. C’est un billet clairement suranné et accessible, mais qui implique de découvrir le paysage à travers un binocle qui rend en 1080p à 30 images par seconde et en Low qui plus est ; sans doute pas l’idéal pour se faire secouer par l’aiguille de son compteur geyser.

Pour voyager en seconde, prévoyez plutôt un Core i7-9700K ou Ryzen 7 3700X acoquiné avec une RTX 2070 Super / RTX 4060 ou une Radeon RX 5700 XT. Le curseur monte donc de quelques crans, mais c’est le prix à payer pour du 1080p / Medium à 60 IPS.

La première classe nécessite un Core i7-11700 ou Ryzen 7 5800X avec une RTX 3070 Ti / RTX 4070 ou Radeon RX 6800 XT et 32 Go de RAM. Un tel bagage implique du 1440p à 60 images par seconde.

Enfin, ceux qui ne jurent que par la classe affaires doivent emporter un Core i7-13700K ou Ryzen 7 7700X et une RTX 4080 ou Radeon RX 7900 XTX dans leur valise. C’est le prérequis pour expérimenter S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl en 2160p à 60 images par seconde.

Quel que soit votre rang, prévoyez 160 Go d'espace disque (SSD).

La bonne nouvelle, c’est que par le miracle du Dieu Atome, NVIDIA et AMD ont provisoirement mis de côté leurs querelles pour devenir momentanément séides de la mise à l’échelle : le titre doit prendre en charge à la fois le DLSS 3 et le FSR 3.1. La seconde entreprise de ce duo n’a pas communiqué à ce propos, mais la première a publié trois diagrammes montrant à quel point son DLSS 3 dopé à la Frame Generation va gonfler le nombre d’images par seconde (ce en 2160p, 1440p et 1080p).

Le plus drôle ici, c’est de constater que sans DLSS 3 + FR, une RTX 4090 ne tient pas la 4K native à 60 IPS, ou qu’une GeForce RTX 4060 Ti ne dépasse pas les 50 IPS de moyenne en Full HD...

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl paraîtra le 20 novembre sur ordinateurs Windows et Xbox Series. Vous pouvez le précommander sur Steam ou l’Epic Games Store moyennant 59,99 euros pour l’édition standard. L’opus sera aussi disponible dans le Game Pass.