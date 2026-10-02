Les GeForce RTX et GPU Arc bientÃ´t servis par lâ€™Advanced Shader Delivery de Microsoft

Microsoft va Ã©largir son Advanced Shader Delivery Ã NVIDIA et Intel au cours du mois dâ€™octobre. Ce, sous la banniÃ¨re de Gears of War: E-Day. Le titre de The Coalition deviendra ainsi le premier jeu Ã prendre en charge lâ€™ASD sur Â« lâ€™ensemble de lâ€™Ã©cosystÃ¨me Windows 11 Â». Comprenez par lÃ sur les appareils Windows 11 Ã©quipÃ©s de puces AMD, Intel, NVIDIA et Qualcomm.

RÃ©union de famille autour des Locustes

Les cartes graphiques Radeon, sans discrimination dâ€™architectures depuis RDNA 1, goÃ»tent aux bienfaits de lâ€™ADS depuis mai (avant pour les iGPU des Ryzen Z Series). Les processeurs Qualcomm Snapdragon X2 Series ont rejoint le mouvement entre-temps.

Dâ€™ici la fin du mois, Intel et NVIDIA intÃ©greront ce cercle. La premiÃ¨re par le biais de ses Arc B-Series (B570, B580), Core Ultra Series 2 (Panther Lake) et Core Ultra Series 3 (Lunar Lake) ; la seconde, par lâ€™entremise de toutes les GeForce RTX et RTX Spark.

Vous lâ€™aurez relevÃ© si vous faites partie des rares dÃ©tenteurs de cartes graphiques Arc A-Series (gÃ©nÃ©ration Alchemist), celles-ci ne sont pas Ã©ligibles. Et rien nâ€™indique quâ€™elles sont amenÃ©es Ã le devenir.

Câ€™est en revanche une bonne nouvelle pour les possesseurs, bien plus nombreux, de GeForce. Jusquâ€™ici, NVIDIA Ã©tait restÃ©e Ã©vasive. Lors de la GDC 2026, lâ€™entreprise avait simplement annoncÃ© travailler avec Microsoft pour apporter lâ€™ASD aux GeForce RTX avant la fin de lâ€™annÃ©e, sans toutefois prÃ©ciser les gÃ©nÃ©rations concernÃ©es.

En attendant, Intel comme NVIDIA ont dÃ©veloppÃ© leur propre solution. LancÃ© en mars, le Graphics Shader Distribution Service dâ€™Intel est clairement un Ã©quivalent de lâ€™ADS. Il tÃ©lÃ©charge des shaders prÃ©compilÃ©s pour les jeux compatibles sur les Arc B-Series et les Core Ultra Series 2 et 3. En revanche, lâ€™Auto Shader Compilation mise en place par NVIDIA pour les GeForce est un peu diffÃ©rente. Ce nâ€™est pas un service de distribution, mais plutÃ´t un mÃ©canisme dâ€™anticipation du chargement des shaders Ã activer dans la NVIDIA App. Il ne dÃ©charge pas le PC du client de cette tÃ¢che ; il l'a dÃ©cale simplement.

CÃ´tÃ© systÃ¨me, lâ€™ADS nÃ©cessite Windows 11 24H2 ou une version ultÃ©rieure. En pratique, Microsoft clame que cette fonctionnalitÃ© rÃ©duit dâ€™environ 95 % la durÃ©e de compilation des shaders. Sur quel systÃ¨me, câ€™est un mystÃ¨re, mais la finalitÃ© est de Â« permettre aux joueurs de lancer le jeu plus rapidement Â».

Enfin, il nâ€™y a pas de date de dÃ©ploiement pour les systÃ¨mes NVIDIA et Intel. EspÃ©rons que, pour les plus impatients qui nâ€™ont pas cÃ©dÃ© au pÃ©age de lâ€™accÃ¨s anticipÃ© Ã 30 balles pour bÃ©nÃ©ficier de cinq jours dâ€™avance, ce sera opÃ©rationnel dâ€™ici la sortie officielle du 6 octobre. Cela leur permettra dâ€™occire du Locuste sans attendre que leur GPU ne compile pendant des plombes.