Micron délaisse la GDDR7 2 Go pour miser sur les puces 3 Go pour l’IA

Micron aurait tourné la page de ses puces GDDR7 de 2 Go (16 Gb). Comme l’a remarqué Uniko’s Hardware (X en fin d'article), les versions affichant des débits de 28 et 32 Gbit/s sont désormais en fin de vie. La disparition des pages consacrées aux références concernées sur le site de Micron recoupe cette décision.

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Bien qu’en 2024, l’entreprise américaine avait livré un panégyrique sur le recours à cette mémoire pour nos cartes graphiques gaming, depuis, les mouches (les puces seraient aussi appropriées) ont changé d’âne. En outre, les siennes (de puces) n’ont jamais occupé une place majeure dans l’approvisionnement des GeForce RTX 50.

Micron n’aurait commencé à en fournir à NVIDIA que cette année, pour certaines versions commerciales de la GeForce RTX 5060 (illustration de couverture, provenant de chez QuasarZone). L’essentiel des puces GDDR7 de 2 Go utilisées sur les cartes grand public de la génération Blackwell provient de Samsung et SK hynix. Ce dédit ne devrait donc pas avoir de répercussions visibles pour ces produits. De toute façon, à 529 euros, minimum, la GeForce RTX 5060 8 Go chez un détaillant comme TopAchat, le marché des GPU dédiés est déjà bien sinistre.

Selon TH, ce retrait traduit surtout la volonté de Micron de consacrer ses capacités de production à des produits plus rémunérateurs. En particulier aux puces GDDR7 de 3 Go (24 Gb). Une capacité peu usitée pour les GeForce RTX 50 grand public (uniquement pour la RTX 5090 laptop, jusqu’à d’hypothétiques RTX 50 SUPER), mais utilisée par certains GPU RTX PRO Blackwell. Notamment par la RTX PRO 6000 Blackwell. Une référence garnie de 32 puces de 3 Go (soit 96 Go de VRAM) qui a vu son prix exploser en quelques mois jusqu’à atteindre 16 000 dollars, alors qu’elle coûtait encore dans les 8 000 dollars en mars dernier.

Cette info suscite un sentiment de répétition qui n’en est toutefois pas un — c'est bien une réalité. Ce choix illustre une nouvelle fois la tendance qui dépasse le seul cas de Micron. Bon nombre de fabricants réorientent leurs ressources vers les applications liées à l’IA. Un marché nettement plus lucratif que celui des produits grand public, lesquels sont clairement devenus la cinquième roue du carrosse. Et venant de Micron, nous n'allons pas jouer les surpris ; l'entreprise est coutumière du fait. Il y a quelques mois de cela, elle avait d’ailleurs pleinement assumé son choix de sacrifier sa gamme Crucial au profit du secteur des centres de données. Nous verrons ce qu'il adviendra pour les prochaines générations, d'autant que les Radeon devraient à leur tour adhérer à la GDDR7.