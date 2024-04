L’Intel Baseline Profile diminue d’environ 9 % les performances du Core i9-14900K

Nous vous en parlions hier, Asus a déployé une fonctionnalité Intel Baseline Profile via un nouveau firmware. Sa finalité : mettre fin aux instabilités subies par des détenteurs de processeurs Intel Core Raptor Lake et Raptor Lake Refresh dans certaines charges de travail, en imposant une limite à ces garnements un peu trop déchaînés ; le retour de l’autorité appliqué aux Core en quelque sorte. Ces derniers s’y plient facilement, mais perdent un peu de leur superbe. C’est ce que révélait une première comparaison dans Cinebench R23 ; voici des mesures bien plus complètes grâce à un examen réalisé par HardwareLuxx. Il révèle une baisse moyenne de l’ordre de 8-9 %.

Un CPU débridé vs un CPU limité, lequel l'emporte ?!

Notre confrère a comparé les prestations d’un Core i9-14900K sans limite de puissance à celles de la même puce soumise à l’Intel Baseline Profile. Ce profil rétablit certains paramètres aux valeurs officiellement préconisées par Intel. Il sera tout de même intéressant de savoir si les fabricants de cartes mères ce sont effectivement émancipées de toutes les valeurs de référence sans l’aval de l'entreprise.

Dans le BIOS, ce profil passe l’Asus MultiCore Enhancement sur « Disabled - Enforce all limits » ; sous le SVID Behavior, l’Intels Fail Safe s'active. En pratique, l’un des principaux changements concerne le PL2 (Power Limit 2, ou Max Turbo Power), qui retrouve la puissance standard de 253 W plutôt que celle, fantaisiste, de 4095 W.

© HardwareLuxx

Pour mesurer l'incidence de ces changements, HardwareLuxx a utilisé deux configurations de Core i9-14900K qui utilisent les paramètres suivants. Celle avec l'Asus MultiCore Enhancement (BIOS 2002) implique un PL1 de 253 W et un PL2 de 4095 W ; celle avec l'Intel Baseline Profile (BIOS 2202) conserve le même PL1 mais bloque le PL2 à 253 W. Les CPU collaborent avec de la DDR5-7800.

Le testeur précise qu’il avait respecté les spécifications d’Intel en matière de limites de puissance lors de son examen initial ; c’est aussi ce que nous avions fait pour nos tests des Core i9-14900K et Core i9-13900K. Autrement dit, les résultats ne sont pas devenus subitement caducs ; ceux réalisés avec des CPU ne respectant pas les limites le sont en revanche. Néanmoins, afin de coller au plus près des performances actuelles, la source n'a pas réutilisé les valeurs obtenues dans son test initial – elle a établi de nouvelles données. Par ailleurs, vous aurez noté que les deux systèmes conservent un PL1 de 253 W (contre 125 W en principe).

Tous les résultats et mesures sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Test Asus MultiCore Enhancements

PL1 : 253W, PL2 : 4095W Intel Baseline Profile

PL1 : 253W, PL2 : 253W Écart Cinebench R23 ST 2341 points 2322 points -1 % Cinebench R23 MT 40848 points 37197 points -9 % Blender Classroom (le plus bas est le mieux) 137,70 s 149,96 s -8 % Y-Cruncher Multi Core 500M (le plus bas est le mieux) 8,645 s 9,739 s -11 % Control (720p, High), moyenne 228,3 IPS 228,0 IPS - F1 2023 (720p, Ultra), moyenne 265,2 IPS 243,3 IPS -8 % Shadow of Tomb Raider (720p, Ultra), moyenne 357,4 IPS 328,5 IPS -8 % Starfield (720p, High), moyenne 164,1 IPS 151,3 IPS -8 % Consommation maximale 316 W 253 W -20 % VCore Tension 1,236 V 1,229 V -1 % Intensité VRM V-Core 214 A 195 A -9 % Température maximale CPU 101 °C 89 °C -12 %

Comme l’un de vous le signalait dans la précédente actu, une baisse du score dans un benchmark ne se traduit pas systématiquement par une dégradation dans les applications de tous les jours. Mais factuellement, il y a bien une détérioration des perfs. Dans un usage courant, ce sont surtout les applications fortement multi-threadées qui peuvent pâtir de ces limites de puissance. Naturellement, dans les jeux, avec un processeur comme le Core i9-14900K, le GPU est le facteur limitant dans l’écrasante majorité des cas (d’ailleurs, la carte graphique utilisée n’est pas précisée ici).