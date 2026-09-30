Microsoft explique pourquoi elle a rompu avec AMD pour les Surface

Hier soir en vous couchant, ce matin en vous levant, ou encore tout Ã lâ€™heure dans le bus, votre voiture ou sur votre vÃ©lo, vous vous Ãªtes possiblement posÃ© cette question existentielle : Â« Mais pourquoi diable les processeurs AMD ont disparu de la gamme Surface ? Â». Dans les lignes qui suivent, vous aurez votre rÃ©ponse. Ou pas.

Choisir, c'est renoncer

Reposons le contexte. Il a bien existÃ© des Surface sous pavillon rouge. Les processeurs dâ€™AMD ont Ã©quipÃ© des Surface Laptop 3 en 2019. Une variante que nous avions gustativement appelÃ©e la Surface sauce tomate. Les Ryzen furent Ã©galement conviÃ©s Ã animer des Surface Laptop 4. Et puis Ã partir des Surface Laptop 5, ils furent priÃ©s de prendre la porte.

La toute derniÃ¨re gÃ©nÃ©ration, celle des Surface Laptop 8, intÃ¨gre des puces Intel et Snapdragon. Elle doit aussi sâ€™acoquiner avec des processeurs NVIDIA. Par contre, elle ne sâ€™est toujours pas rabibochÃ©e avec les Ryzen. Cette absence en Ã©tonne certains, surtout Ã une Ã©poque oÃ¹ les puces dâ€™AMD, y compris celles de la gamme mobile, suscitent un fort intÃ©rÃªt.

Brett Ostrum, CVP (Corporate Vice President) de la gamme, a confiÃ© Ã notre confrÃ¨re de Windows Central les raisons de ce divorce. Soyez prÃ©venu, il ne faut pas sâ€™attendre Ã des rÃ©vÃ©lations fracassantes. Ce sont des propos trÃ¨s corporate, donc convenus, pour ne pas Ã©crire creux. Nous vous mettons le paragraphe tel quâ€™il est condensÃ© chez la source.

Â« Nous aimons travailler avec AMD. Notre portefeuille est limitÃ© et nous devons donc faire des choix assez judicieux concernant ce que nous faisons et oÃ¹ nous le faisons Â», a expliquÃ© Ostrum, avant d'ajouter : Â« J'aime travailler avec AMD. Â»

L'individu nous explique donc que les tÃªtes pensantes de Microsoft ont choisi dâ€™Ã©carter les Ryzen de la gamme Surface parce quâ€™il fallait faire un choix. Quant aux motifs de ce choix, on repassera. Avouez que vous vous dites que cela valait le coup de lire.

Nous allons donc tenter quelques conjectures. Reprenons notre analogie amoureuse du prÃ©cÃ©dent papier sur les Surface. Ã€ un moment donnÃ© de notre existence, invitÃ©s dans ce supermarchÃ© de la sÃ©duction, nous avons tous, nous aussi, Ã notre petite Ã©chelle, dÃ» faire des choix. Trancher entre continuer Ã frÃ©quenter Yasmina ou Louisette, Roger ou Amir, voire Claude ou Claudia â€“ nous restons sur un choix Ã deux inconnues, mais Ã§a peut bien sÃ»r parfois aller bien au-delÃ . Dans cet arbitrage entre prÃ©tendants, faire le mort suffit souvent Ã faire comprendre Ã lâ€™Ã©conduit quâ€™il nâ€™a pas Ã©tÃ© choisi. Les plus nobles prennent la peine de prÃ©venir. Avec en substance un truc du genre Â« dÃ©solÃ©, je devais choisir, et jâ€™ai choisi ; pas toi Â». Ils font alors du Microsoft sans le savoir.

Naturellement, vous pouvez appliquer ce qui prÃ©cÃ¨de Ã plein dâ€™autres tranches de vie. Â« Nous faisons suite Ã votre candidature et vous remercions de l'intÃ©rÃªt que vous portez Ã notre entreprise. AprÃ¨s Ã©tude approfondie de votre dossier, nous sommes au regret de ne pouvoir y donner une suite favorable dans l'immÃ©diat. En vous souhaitant un aboutissement rapide dans vos dÃ©marches, nous vous prions d'agrÃ©er l'expression de nos sentiments distinguÃ©s Â». Sentence qui, tel un glas, rythme le quotidien du bon demandeur dâ€™emploi.

Vous lâ€™avez compris, le point commun de ces Ã©crÃ©mages est de ne pas donner les raisons sous-jacentes du choix. Sans doute parce que lâ€™implicite est toujours le mÃªme : les dÃ©cideurs estiment avoir trouvÃ© mieux ailleurs.

En dÃ©pit de quelques invariants, les critÃ¨res de ce mieux restent subjectifs pour les deux situations prÃ©citÃ©es. Nous nâ€™allons donc pas les Ã©numÃ©rer. Pour le cas qui nous intÃ©resse, celui de Microsoft, nous pensons que câ€™est sÃ»rement parce que, ou peut-Ãªtre Ã cause de, ce qui pourrait sâ€™expliquer par le fait que Ã§a soit comme Ã§a et puis câ€™est tout.

Sinon, la source nous rappelle que Microsoft et AMD agissent main dans la main pour plein dâ€™autres trucs. Ensemble, les deux entreprises ont enfantÃ© les consoles Xbox Series, les ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X ; AMD a insÃ©minÃ© ses Ryzen dans moult ordinateurs portables qui ne sont pas des Surface, ainsi que dans les PC et infrastructures cloud de Microsoft ; et une nouvelle gÃ©nÃ©ration de Xbox est actuellement en gestation, avec un SoC AMD personnalisÃ© prÃ©vu Ã son terme.

Enfin, notre confrÃ¨re rappelle Ã notre bon souvenir les rumeurs portant sur une Ã©nigmatique puce ARM Sound Wave dÃ©veloppÃ©e par AMD pour justement Ã©quiper des Surface de Microsoft. Celle-ci Ã©tait censÃ©e faire ses dÃ©buts cette annÃ©e ; jusquâ€™ici, elle est restÃ©e bien cachÃ©e.

Et au fond, rien ne dit que Brett Ostrum aime travailler avec AMD, certes, mais quâ€™il en a simplement marre des Ryzen. Peut-Ãªtre veut-il son petit coin, sa petite Surface, de tranquillitÃ©.