AGON by AOC rejoint le club des écrans à 1 000 Hz avec un modèle 24,5 pouces

La Gamescom 2026 et ses environs avaient été l’occasion d’observer une frénétique course aux Hz. Plusieurs marques y avaient participé. Samsung avait pour champion un modèle Odyssey capable de monter jusqu’à 1 100 Hz ; ASUS, un ROG Strix calibré à 920 Hz au prix de la HD ; quant à Acer, le Predator XB253Q U1 a enfin donné à la société l’occasion de proposer du 1 000 Hz en FHD.

Ça s’était un peu calmé depuis. Mais voilà qu’un retardataire vient à son tour de franchir la ligne. L’AGON PRO AGP257FT. Il arbore fièrement le dossard 1 050 Hz / FHD.

Une autre numéro 1 entre en piste

Ce modèle mérite un coup de projecteur pour deux raisons. Déjà, parce que nous ne parlons pas de n’importe quelle marque. Le communiqué débute comme ça : « AGON by AOC, la première marque mondiale de moniteurs gaming [...] ».

Nous en avons parlé dans un précédent article : autour de ce titre, c’est une vraie cacophonie. C’est à qui criera le plus fort : « Je suis numéro un ! » « Non, c’est moi ! » Tout ce tohu-bohu se fait avec la complicité des cabinets d’analyse. IDC attribue le titre à Samsung, TrendForce plutôt à ASUS. En cause, le fait que le premier organisme se base sur les volumes de ventes, quand le second se fonde sur les revenus.

Cela dit, ce résumé fait passer la déclaration d’AGON, réitérée le 17 août dernier, pour mensongère. Rassurez-vous, ce n’est pas le cas. La marque est bien numéro un mondiale. Mais elle l'est « en termes de volume de ventes, pour les moniteurs gaming à 144 Hz et plus, selon l'IDC Research – Gaming Tracker, Q1-Q4 2025 » ; accessoirement, elle est aussi « n° 1 des moniteurs gaming en Europe pour les écrans gaming de 144 Hz et plus ». L’avantage avec ce petit jeu, c’est qu’on est sûrement tous numéro un de quelque chose.

Notre causticité mise de côté, en dépit de cette distinction, le catalogue de la société n’excédait jusqu’ici pas 500 Hz, ce qui est quelque peu antinomique. Cette fréquence est atteinte par l’AGP277QK, un modèle de 27 pouces en 1440p. Jusqu’à l’intégration du modèle précitée (il a sa page, mais pas davantage), il reste le régent de la catégorie « Taux de rafraîchissement ultra élevé ». La cour sur laquelle il règne rassemble principalement de petits seigneurs à 240 ou 360 Hz. À notre humble avis, cette apparente modestie n’a rien de déshonorant. Et pour cause, la science a parlé : les bénéfices des fréquences ultra élevées sont imperceptibles pour la majorité des gens. Donc aller au-delà de ces deux seuils n’est pas indispensable.

Hélas, la mesure est bien étrangère au monde dans lequel nous vivons. S’il y a plus, il faut forcément ce plus. La gamme accueillera donc, au première trimestre 2027, cet AGON PRO AGP257FT. Un modèle armé d’une dalle Fast IPS de 24,5 pouces affichant une définition maximale de 1 920 x 1 080 pixels. Sa fréquence native est de 1 000 Hz, tandis qu'un mode overclocking la porte à 1 050 Hz. Le temps de réponse annoncé descend quant à lui à 0,3 ms GtG, avec un MPRT de 0,1 ms. Pour le reste, on retrouve une luminosité de 450 cd/m², une couverture de 99 % du sRGB et de 90 % du DCI-P3, ainsi qu'une certification DisplayHDR 400.

Comme d’hab, à la lecture de ses caractéristiques, seuls les joueurs compétitifs et férus d’e-sport auront ressenti une demi-molle. Du doigt qui leur sert à cliquer sur la souris, cela va de soi. Le tarif pour profiter de telles prestations n’a pas encore été communiqué.