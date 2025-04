GeForce RTX 5060 Ti : des performances Geekbench en demi-teinte

Les GeForce RTX 5060 Ti devraient être lancées la semaine prochaine. Leurs caractéristiques ont été dévoilées il y a longtemps ; ces derniers jours, des premiers tarifs rassurants ont circulé. Deux entrées sur Geekbench nous offrent désormais un aperçu des performances de la version 16 Go.

Les prix trancheront

Le système de test utilisée pour les benchmarks associe la GeForce RTX 5060 Ti 16 Go à un Ryzen 7 9800X3D et 32 Go de DDR5-6000. Le GPU culmine à 2,64 GHz lors du test.

Sous Vulkan, le score est de 140 147 points. Il monte à 146 234 points sous OpenCL. Le tableau ci-dessous expose les perfs et les caractéristiques de quelques cartes graphiques évoluant dans ces eaux ou pertinentes pour la comparaison. Gardez juste à l’esprit que ce sont des scores uniques pour la RTX 5060 Ti, des moyennes pour ses rivales.

L’écart avec la GeForce RTX 4060 Ti reste modéré, autour de 13 % (+12,5 % sous OpenCL, +14,4 % sous Vulkan). Compte tenu d’un TGP en hausse de 9 %, des avancées architecturales de Blackwell et du nombre très légèrement accru de SM, on ne peut pas parler d’une rupture franche avec la génération précédente. Comme pour ses grandes sœurs, il est probable que cette RTX 5060 Ti creuse l’écart dans les jeux en partie grâce à des expédients tels que la Multi Frame Generation. Mais attendons de voir : la situation se précisera d’ici quelques jours.