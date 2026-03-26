Quelle cylindrée pour faire tourner Forza Horizon 6 sur PC ?

Ceux qui aiment filer à toute vitesse sur des lignes droites suffisamment larges pour y placer cinq ou six voitures côte à côte, ou faire du hors-piste à tout berzingue pour transformer des arbustes et des barricades en quilles de bowling sans que cela ne cause la moindre égratignure sur la rutilante carrosserie de leur Toyota Tacoma 2019 achetée en DLC, attendent certainement Forza Horizon 6 la pédale ferme et le levier de vitesse dressé. Un opus qui les emmènera dans un Japon qu’a pu explorer IGN pendant une dizaine de minutes au cours d’une vidéo que vous retrouverez en fin d’article. Ce qui nous intéresse en premier lieu, ce sont plutôt les configurations PC dévoilées par Playground Games.

Une montée en puissance

Goguenardise écartée, les Forza Horizon sont considérés comme de véritables vitrines technologiques, et comptent parmi les plus beaux jeux du marché — il faut dire que le genre, avec ses interactions relativement contenues, donne souvent le loisir de briller.

Pour du 1080p / Low à 60 images par seconde, un Core i5-8400 ou Ryzen 5 1600 associé à une GeForce GTX 1650, Radeon RX 6500 XT ou Arc A380 doit suffire. Idéalement, le studio préconise tout de même une configuration plus musclée à base de Core i5-12400F ou Ryzen 5 5600X, combiné à une GeForce RTX 3060 Ti, Radeon RX 6700 XT ou Arc A580. Une telle cylindrée doit permettre de faire vrombir Forza Horizon 6 en 1440p / High à plus de 60 images par seconde au compteur. Ces deux configurations impliquent 16 Go de RAM et un SSD (la taille du jeu n’est pas précisée).

La configuration Extreme, synonyme de 4K / Extreme à plus de 60 IPS, pousse les chevaux jusqu’aux Ryzen 7 7700X ou Core i7-12700K, GeForce RTX 4070 Ti ou Radeon RX 7900 XT. Vous noterez que les GPU Intel sont ici disqualifiés. La RAM passe à 24 Go. Quant au SSD prescrit, il devient un modèle NVMe.

Point commun de ces trois configurations : elles font l’impasse sur le ray tracing. Pour les pilotes souhaitant s’amuser avec de tels effets en Extreme et en 4K upscalée à plus de 60 IPS, Playground Games recommande les mêmes CPU que ci-dessus. Le studio les associe en revanche à une GeForce RTX 5070 Ti ou une Radeon RX 9070 XT. Bon, pas de panique, les effets RT resteront accessibles avec bien d’autres références. Sinon, côté RAM, ça passe à 32 Go.

Par rapport aux configurations révélées pour Forza Horizon 5 à sa sortie, on constate un gros débridage. Rien d’illogique, puisque ce dernier opus remonte à novembre 2021.

Forza Horizon 6 fera crisser les pneus à partir du 19 mai 2026 sur Microsoft Windows et Xbox Series, puis plus tard sur PlayStation 5. Comme promis, voici la vidéo d’IGN. Elle a suscité pas mal de réactions moqueuses, pour une raison synthétisée par le commentaire le plus populaire : « Fh6 japan covid edition ». Le studio a toutefois précisé par la suite que la circulation avait été amoindrie pour l’occasion.