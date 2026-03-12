À la GDC, Microsoft dévoile sa vision pour la prochaine Xbox

Comme annoncé par Asha Sharma, Microsoft a profité de son Xbox Developer Summit organisé à la GDC 2026 pour en dévoiler davantage sur Project Helix, nom de code de sa Xbox de nouvelle génération. Jason Ronald, vice‑président chargé de la Next Generation chez Microsoft, a assuré la présentation. Dans la foulée, il a signé un article titré From GDC: Building the Next Generation of Xbox.

Prototype d'une DirectX Box © Microsoft Game Dev

Du matos et des technologies AMD

Une diapositive de la présentation a été largement diffusée. Elle détaille quelques points clés de la future plateforme. Celle-ci exploitera une puce AMD personnalisée et proposera de nombreuses technologies AMD. À savoir un FSR Next avec upscaling ML de nouvelle génération, ainsi qu’une fonctionnalité de Multi Frame Generation, elle aussi basée sur l’apprentissage automatique. À l’évidence, AMD, désormais la seule du trio à ne pas proposer de MFG, a donc bien l'intention d'y remédier. Rappelons que NVIDIA en est désormais à la MFG x6, tandis que la MFG de l’XeSS 3 permet de générer jusqu’à trois images. Sans surprise, la diapositive fait aussi miroiter des performances accrues en ray tracing et path tracing.

Ce même document mentionne également GPU Directed Work Graph Execution, une régénération de rayons de nouvelle génération pour le ray tracing et le path tracing, une compression ML des textures, ainsi que DirectStorage + Zstd (pour Zstandard, un algorithme de compression de données).

Sinon, vous l’aurez noté, conformément aux propos d’Asha Sharma, la diapositive met en avant un système prenant en charge à la fois les jeux Xbox et PC. À défaut de nouvelle Xbox pour l'instant, Microsoft a annoncé qu’un Xbox Mode pour Windows 11 serait déployé à partir d’avril sur certains marchés. Prosaïquement, il s’agit d’une interface de jeu plein écran optimisée pour la manette, à la manière de Big Picture sur Steam ; c’est surtout le nouveau nom du Xbox Full Screen Experience, lequel est déjà proposé depuis novembre 2025 aux membres Windows / Xbox Insiders sur divers terminaux. Cette appellation plus explicite illustre la convergence vers laquelle tendent ces deux plateformes.

Dans son billet, Jason Ronald a également insisté sur la réduction de l’écart entre le développement Xbox et Windows. La firme pour laquelle il officie souhaite que les développeurs ciblent un environnement plus unifié, afin que la grande majorité du code puisse fonctionner à la fois sur Xbox et sur Windows, plutôt que de maintenir des versions distinctes. L’objectif est formulé ainsi :

Alors que les jeux s’étendent de plus en plus sur plusieurs appareils, nous brisons les barrières entre les jeux console et PC pour permettre un jeu multiplateforme plus fluide, et nous rendons l’expérience Xbox cohérente sur tous les écrans. Cela offre également aux développeurs une voie plus simple et unifiée pour toucher davantage de joueurs, tout en contribuant à réduire les coûts de développement.

Jason Ronald indique par ailleurs que, dans le cadre du 25ᵉ anniversaire de Xbox, Microsoft souhaite offrir de nouvelles façons de jouer à certains des jeux les plus emblématiques des quatre générations de Xbox ; il se garde toutefois de citer par quels biais ou de révéler les titres sélectionnés.

La direction est donc assez claire. Néanmoins, en dehors de l'implication d'AMD, les détails techniques autour de Project Helix restent très flous pour l’instant. Et il va falloir être patient : Jason Ronald précise en effet que Microsoft prévoit d’envoyer des versions alpha du matériel aux développeurs à partir de 2027. Autant dire que la plateforme reste dans une phase précoce de développement et très loin d’un lancement commercial. De quoi douter d’une sortie en 2027 ?

Vous pouvez découvrir l’intégralité de la présentation dans cette vidéo. Elle est publiée par la chaîne YouTube Destin et s'ouvre sur une magnifique tignasse. Vous trouverez aussi le billet de Jason Ronald sur le site Xbox. Si les 25 ans de Xbox vous intéressent, un article de Microsoft Game Dev retrace l'histoire de la marque — l'image de couverture vient de là.