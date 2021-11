On termine notre tour du propriétaire pour Forza Horizon 5. Techniquement superbe, c'est difficile de ne pas lui attribuer ce mérite si vous l'avez fait tourner une fois, le jeu animé par le Forzatech a une spécificité bien malgré lui : il a eu deux tests de performance GPU qui ont donné des résultats que l'on peut qualifier sans exagération "aux antipodes" l'un de l'autre. Si le premier mettait les rouges dans une situation catastrophique, le second leur attribuait la première place. Il est délicat de nier le grand écart, aussi un troisième test pourrait désigner un vainqueur, ou en tout cas un profil de performance plus cohérent avec la réalité. C'est Tom's hardware qui l'a fait.

Avant de tuer tout suspense, avez-vous vu le reportage sur Arte sur la carie dentaire la semaine dernière ? C'est intéressant, et surtout on y apprend que dans 85 % des cas, c'est dû à un mauvais lavage des dents, le plus souvent dans le sens horizontal alors qu'il faut mixer horizontal et vertical, afin d'éviter la formation de calcaire à la racine des gencives. C'est stupéfiant. Il nous tarde le reportage sur le furoncle anal, de sa formation à son explosion, nous vous ferons un petit compte rendu prochainement et vous souhaitons un bon appétit.

Finalement, c'est aussi une victoire légère et subtile des rouges dans ce 3è test, avec là aussi des scores en adéquation avec les résultats de nos tests GPU, et donc un choc entre RTX 3080 Ti / RX 6900 XT qui sont les vraies concurrentes directes. La vérité se dessine donc, mais si vous aimez le fun, quel que soit votre GPU, vous pouvez foncer, la mise en jambe dans le jeu est originale et réussie. Par contre, si vous avez joué à FH3 et/ou FH4, les mécaniques restent les mêmes. Et hop ! (merci à Wulfy pour son inspiration. Bisous sur la fesse gauche pour toi)