Xbox et AMD, un amour fait pour durer

L’annonce ne surprendra pas grand-monde au regard de la main mise d’AMD sur le marché des consoles de salon, ou encore de l’officialisation récente des ROG Xbox Ally basées sur des puces Z2 : Microsoft a confirmé un partenariat à long terme — ce qui englobe une future Xbox — avec l’entreprise dirigée par Lisa Su.

Xbox + AMD = <3

Dans une courte vidéo au titre assez limpide (Xbox + AMD: Powering the Next Generation of Xbox), Sarah Bond, sœur de James et présidente de Xbox, en esquisse les contours. La glose de la séquence résume très bien la direction prise :

Nous avons conclu un accord stratégique pluriannuel avec AMD pour co-développer des puces sur une large gamme d’appareils, y compris nos futures consoles Xbox. Ensemble, nous visons à offrir une qualité visuelle plus poussée, un gameplay plus immersif et des expériences enrichies par l’intelligence artificielle — le tout reposant sur une plateforme pensée pour les joueurs, non limitée à une boutique ou un appareil unique, et pleinement compatible avec votre bibliothèque actuelle de jeux Xbox.

Sarah Bond n’a en revanche révélé aucun détail technique sur cette machine, et encore moins de date de commercialisation (pour mémoire, la 9e génération a fait ses débuts en novembre 2020 — selon le calendrier de commercialisation des précédentes, de nouvelles PlayStation et Xbox risquent de voir le jour en 2027). Pour l’aspect technique, le seul renseignement factuel est donc le suivant : la future console Xbox sera toujours propulsée par AMD (c’est le cas depuis deux générations ; depuis la Xbox One équipée d’un SoC AMD Jaguar). Faute de mieux, on vous met un ancien leak.

Au-delà de cette annonce, la présidente confirme que la tendance observée depuis la sortie des Xbox Series est vouée à perdurer. Cette approche qui consiste à fusionner le système Xbox avec Windows, ainsi qu’à ouvrir le catalogue aux autres plateformes (il n’y a plus aucune exclusivité Xbox, puisque tous les jeux sortent aussi sur PC notamment via le Game Pass ; en outre, depuis quelques mois, les anciennes exclusivités atterrissent progressivement sur PlayStation 5, y compris des opus issus de franchises emblématiques telles que Forza Horizon ou Gears of war).

Mme Bond évoque la volonté de permettre aux utilisateurs Xbox d’accéder à d’autres boutiques de jeux. Rien d’inattendu là encore, puisque l’intégration de Steam sur ces machines est dans les cartons depuis des mois. En, somme, les prochaines Xbox sont vouées à devenir des ordinateurs Windows cantonnés au ludisme et recouverts d’une interface plus adaptée à ce support. La Xbox ROG Ally, basée sur un Windows 11 remanié, nous donnera sûrement un avant-goût du projet d’ici la fin d’année.

Enfin, précisons que chez la concurrence, outre une PlayStation 6 déjà acquise à la cause AMD, Sony collabore avec l'entreprise dans un cadre plus général, le projet Amethyst.