Une quatrième hausse des prix de la DDR5 chez Framework

Framework avait fini l’année 2025 contrainte d’augmenter les prix de ses options mémoire DDR5. Le 12 décembre, la marque avait ainsi acté une hausse de 50 %. Au fil des semaines, les enchères n’ont cessé de monter : le 24 décembre, la société passait à 10 dollars le Go ; le 11 février, à une fourchette comprise entre 12 et 16 dollars le Go ; depuis le 9 mars, il faut débourser entre 13 et 18 dollars par Go. Bien sûr, ce cas particulier de Framework ne vaut pas tant pour son intérêt intrinsèque que comme témoin de l’inertie du marché.

Une histoire de tensions

Les explications fournies par Framework pour justifier cette augmentation supplémentaire ne vous surprendront pas. La société explique qu’elle « due à la fois à la hausse des coûts chez nos fournisseurs et au fait que nous avons écoulé nos anciens stocks à moindre coût, dont le prix avait été intégré dans notre modèle de coût moyen pondéré des stocks ». Framework souligne tout de même que « l'augmentation des coûts est moins importante ce mois-ci que les mois précédents, mais nous ne sommes pas encore en mesure de déterminer s'il s'agit d'un nouveau niveau de coûts stable ». Espérons pour la société que cela va durer et que cette accalmie lui évitera de faire partie des marques vouées à couler en 2026.

La note du 10 mars fait également état de l'épuisement des stocks de SSD à moindre coût, « ce qui oblige » Framework « à revoir les prix de certaines capacités afin de refléter les coûts que nous payons actuellement pour les nouvelles commandes ». La marque allègue que « comme pour la mémoire, nous répercutons autant que possible les coûts réels de nos fournisseurs et utilisons un modèle de coût moyen pondéré. Il existe encore certains modèles et certaines capacités, tels que les SN850X de 2 To, 4 To et 8 To, pour lesquels nos prix sont nettement inférieurs à ceux du marché ».

D'autre part, l’entreprise « commence à constater des répercussions sur d'autres composants en silicium ». En l’occurrence, sur son approvisionnement en processeurs i5-1334U utilisés dans le Framework Laptop 12. Celui-ci est « limité en raison des contraintes de capacité de production sur ce nœud de processus chez Intel, et nous sommes actuellement en rupture de stock pour certaines configurations équipées de ce processeur, tandis que nous cherchons des moyens d'augmenter l'approvisionnement ». Pour mémoire, ce Core i5-1334U est un Raptor Lake mobile qui repose sur la lithographie Intel 7.

Pour illustrer les augmentations de prix sur la DDR5, nous avons repris l’exemple du Framework Laptop 16. Notez qu’à l’instar d’autres marques, Framework permet à ses clients de fournir leur propre kit de RAM. Pour remettre les montants ci-dessous dans un autre contexte, ils allaient de 45 euros à 540 euros à la rentrée 2025 / 2026 (archive du 4 septembre).