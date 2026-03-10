L’entreprise chinoise YMTC dévoile son premier SSD PCIe 5.0 pour le segment PC, le PC550

Le fabricant chinois Yangtze Memory Technologies Corp (YMTC) vient d’officialiser son premier SSD client PCIe 5.0. Baptisé PC550, ce modèle est disponible aux formats M.2 2242 et 2280. Ce lancement intervient alors que l’entreprise, au même titre que CXMT pour la DDR, est courtisée par des marques telles qu’ASUS, Acer, Dell, HP ou encore Apple, dans un contexte où l’approvisionnement en solutions de stockage reste tendu et coûteux pour de nombreux OEM.

Les caractéristiques

Ce PC550 exploite une interface PCIe Gen5 x4 associée au protocole NVMe 2.0, ainsi que de la mémoire 3D NAND X4-9070 reposant sur la technologie propriétaire Xtacking 4.0. YMTC a opté pour une architecture à quatre canaux, là où de nombreux SSD haut de gamme utilisent huit canaux. Un choix qui permet aussi de réduire la consommation électrique et la chaleur dégagée, un point important pour une intégration dans des ordinateurs portables ou des machines compactes. À ce propos, la fiche technique indique une consommation au repos inférieure à 3 mW, et sous les 6 W en charge.

Le positionnement et ces valeurs laissent entrevoir que ce PC550 vise davantage l’efficacité énergétique que la recherche de performances maximales. Ce que confirment les débits : la version la plus capacitaire est donnée pour 10 500 Mo/s en lecture séquentielle et 10 000 Mo/s en écriture. Cela suggère aussi l’utilisation d’un contrôleur relativement modeste, cohérent avec l’architecture à quatre canaux, même si son identité n’est pas précisée.

La gamme comprend trois capacités : 512 Go, 1 To et 2 To. Les performances aléatoires évoluent avec la capacité. Le modèle 512 Go est annoncé jusqu’à 880 000 IOPS en lecture et 1 100 000 IOPS en écriture, avec une endurance de 300 TBW. Les versions 1 To et 2 To montent à environ 1,3 million d’IOPS en lecture comme en écriture, avec des endurances respectives de 600 TBW et 1 200 TBW.

Aucun tarif n’a été communiqué pour le moment. YMTC invite les acheteurs à passer directement par ses canaux commerciaux. Comme évoqué en début d’article, il n’est pas impossible de retrouver prochainement ces SSD YMTC dans des PC préassemblés et des ordinateurs portables de marques bien connues.