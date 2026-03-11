Intel officialise les Core Ultra 200S Plus, des Arrow Lake-S améliorés

Ce serait incongru de jouer les surpris, donc autant éviter cette affectation. Plusieurs mois après les avoir mentionnés sur son site web, Intel officialise les processeurs desktop Core Ultra 200S Plus, alias les Arrow Lake-S Refresh. Ils débarquent formellement au nombre de quatre. En pratique, nous parlerons plutôt de deux références, les Core Ultra 7 270K Plus et Core Ultra 5 250K Plus ; ces puces seront juste déclinées dans des variantes KF dépourvues d’iGPU. Le grand absent est donc le Core Ultra 9 290K Plus, un modèle qui s’est évaporé au fil des semaines, sans doute à cause d’un Core Ultra 7 270K Plus atrophié de cœurs CPU conçu pour le supplanter.

Des Core Ultra 200 bonifiés

En effet, comme les très nombreuses fuites l’avaient révélé, ces Arrow Lake-S Refresh possèdent plus de cœurs que leurs homologues. Le Core Ultra 7 270K Plus passe à 24 cœurs dans une configuration 8P + 16E, tandis que le Core Ultra 5 250K Plus atteint 18 cœurs en 6P + 12E.

Cet ajout n’est pas leur unique privilège. Intel vante une fréquence die-to-die plus élevée, une prise en charge officielle de la mémoire plus rapide, ainsi qu’une nouvelle couche logicielle baptisée Intel Binary Optimization Tool.

Restons sur cette technologie. Intel la décrit comme une fonctionnalité d’optimisation inédite reposant sur une couche de traduction binaire. Elle serait capable d’améliorer les performances dans certains jeux, même lorsque les charges de travail ont été initialement optimisées pour un autre processeur x86 (encore heureux ; il faut sûrement comprendre « un processeur non hybride »), une architecture plus ancienne ou une cible console. Cette fonction reste optionnelle et liée au mode avancé d’Intel Application Optimization ; sa prise en charge dépendra donc des jeux compatibles et de la configuration de la plateforme. Autant dire que pour le moment, nous sommes surtout sur de la communication, et que la prise en charge réelle reste sujette à caution. En attendant, toutes les performances gaming exposées par Intel dans ses diapositives impliquent le BOT.

Côté mémoire, Intel relève la prise en charge officielle de la DDR5. Elle passe à 7200 MT/s, contre 6400 MT/s pour les processeurs Core Ultra 200S non-Plus. Les nouvelles puces conservent aussi la compatibilité avec les profils BIOS Intel Core Ultra 200S Boost, lesquels autorisent l’overclocking mémoire à 8000 MT/s sous garantie. Enfin, Intel met également en avant la prise en charge de modules CUDIMM 4-rank, avec jusqu’à 128 Go par barrette sur certaines cartes mères équipées de chipsets série 800. Naturellement, ces processeurs en LGA-1851 restent compatibles avec les cartes mères existantes en chipset série 800. Intel indique que de nouveaux modèles de cartes sortiront tout au long de 2026.

Pour les joueurs, Intel revendique 15 % de performances supplémentaires en moyenne pour le Core Ultra 7 270K Plus par rapport au Core Ultra 7 265K ; 13 % pour le Core Ultra 5 250K Plus par rapport au Core Ultra 5 245K.

L’entreprise fait aussi miroiter jusqu’à 103 % de supériorité en multithread face aux CPU concurrents positionnés sur les mêmes segments. Les plateformes de test impliquent des chipsets ASUS ROG Maximus Z890 Hero / Crosshair X870E Hero avec 2 x 16 Go de mémoire G.Skill en DDR5-7200 pour les Core et à 5600 MT/s pour les Ryzen ; une GeForce RTX 5090 pour toutes les configurations.

Robert Hallock, vice-président du Client Computing Group et directeur général du segment Enthusiast Channel, s’emballe :

Avec les nouveaux processeurs desktop Intel Core Ultra 200S Plus, Intel franchit fièrement les premières étapes d’une nouvelle ère de performances pour les passionnés. Premièrement, les Core Ultra 7 270K Plus et Ultra 5 250K Plus sont les processeurs desktop les plus rapides jamais conçus par Intel pour le jeu. Deuxièmement, ils doublent presque les performances en création de contenu par rapport à notre concurrent. Et troisièmement, ils arrivent avec de nouvelles technologies enthousiasmantes qui révolutionnent la feuille de route de configuration et d’optimisation des plateformes gaming Intel. Ces puces offrent un rapport valeur-performances difficile à battre.

Ces processeurs seront commercialisés à partir du 26 mars 2026. Les prix conseillés par Intel sont de 299 dollars pour le Core Ultra 7 270K Plus et de 199 dollars pour le Core Ultra 5 250K Plus. L’entreprise n’a pas communiqué de tarifs en euros, ni ceux des variantes KF.