Google laisse fuiter Aluminium OS, son système d’exploitation pensé pour le PC

Entre ChromeOS (et, plus largement, Chromium) et Android, Google est déjà l’entremetteuse d’une large part de nos interactions numériques. L’entreprise américaine ambitionnerait toutefois d’aller plus loin, en mettant un pied franc dans l’univers du PC au travers d’une synthèse de ChromeOS et d’Android. De nombreux rapports vont dans ce sens depuis plusieurs mois ; citons notamment celui de Les Numériques qui évoquait à la fin septembre l’arrivée d’un « PC Android » signé Google à l’horizon 2026.

Un air de famille

Cela ne vous aura pas échappé : nous y sommes. Et figurez-vous qu'un rapport de bogues publié sur le Google Issue Tracker, repéré par 9to5Google, a brièvement exposé un enregistrement d’écran capturé sur un appareil exécutant manifestement ALOS, acronyme d’Aluminium OS. Android Authority l'a repris à son compte pour la publier sur sa chaîne YouTube.

Selon 9to5Google, l’appareil concerné est un Chromebook HP Elite Dragonfly 13.5, identifié sous le nom de code « Brya (Redrix) ». La machine repose sur un processeur Intel Alder Lake-U, exécute un build ZL1A.260119.001.A1 et affiche explicitement une référence à Android 16. C’est donc un Chromebook existant utilisé par Google comme plateforme de test pour Aluminium OS.

La vidéo confirme qu’il se présente bien comme un hybride ChromeOS / Android. L’interface mêle des éléments empruntés aux deux : une barre des tâches rappelant celle de ChromeOS, mais avec un bouton de lancement recentré à la manière d’Android, ainsi qu’une barre d’état en haut de l’écran, visiblement pensée pour les grands formats. Celle-ci affiche l’heure, la date et les icônes système classiques (Wi-Fi, batterie, notifications), accompagnées d’un bouton de capture d’écran et, forcément, d’un accès à Gemini.

On y aperçoit également du multitâche, avec des fenêtres redimensionnables, le split-screen permettant d’afficher deux instances de Chrome côte à côte, ainsi que le Play Store fonctionnant au sein du même environnement. Les contrôles de fenêtre s’alignent sur les conventions de ChromeOS, avec les boutons de réduction, de plein écran et de fermeture regroupés en haut à droite.

À l’évidence, Google est encore en phase de polissage, mais c’est déjà un aperçu de la direction prise par Aluminium OS. Des annonces plus officielles surviendront sans doute bientôt.