Le PEGI adapte sa classification aux boîtes à butin et aux mécaniques de rétention

Ce n’est qu’un concours de circonstances, mais dans le contexte où les coffres à butin (loot boxes) de Valve sont ciblées par une plainte déposée par la procureure générale de l’État de New York — plainte à laquelle l’entreprise a récemment répondu publiquement à travers un long plaidoyer —, l’organisme en charge du PEGI (Pan European Game Information) fait évoluer sa classification. Certains changements réévaluent justement les systèmes de monétisation en jeu.

Vous comprendrez la présence des Labubu en fin d'article © Radio-Canada

Des critères supplémentaires pour les catégories d'âge

À partir de juin 2026, les nouveaux jeux enregistrés en Europe et évalués par PEGI feront l’objet d’un examen supplémentaire concernant les achats de contenu en jeu, les objets aléatoires payants, les fonctionnalités de communication et les mécanismes incitant les joueurs à continuer à jouer. Concrètement, ces différentes fonctionnalités seront automatiquement associées à des catégories d’âge spécifiques. La segmentation est la suivante :

Les jeux comportant des achats intégrés, en particulier ceux reposant sur des mécaniques de vente limitées dans le temps ou en quantité, seront classés 12+. Les jeux utilisant des NFT et d’autres technologies blockchain seront classés PEGI 18.

Les jeux comportant des « objets aléatoires » seront classés PEGI 16 par défaut, bien qu’ils puissent être PEGI 18 dans certains cas.

Les jeux intégrant des systèmes que l’organisme appelle « play-by-appointment », comme les quêtes quotidiennes ou les récompenses de connexion, seront classés PEGI 7. Les jeux qui pénalisent les joueurs lorsqu’ils ne jouent pas chaque jour recevront une classification PEGI 12.

Enfin, PEGI renforce aussi les restrictions liées au jeu en ligne. Ceux proposant une communication totalement libre recevront d’emblée une classification PEGI 18.

Si cela vous intéresse, vous pouvez trouver la règle de classification actuelle en français sur la page Wikipédia de PEGI, ou en anglais directement sur le site PEGI. Bien sûr, les facteurs susmentionnés s'ajoutent à ceux déjà en vigueur pour la violence, la sexualité ou encore l'usage de drogues.

Pour les jeux physiques, la mention PEGI apparaît bien évidence de la boîte, conformément à la législation de nombreux pays. Sur une plateforme telle que Steam en revanche, c’est bien moins manifeste. Pour reprendre le cas de Call of Duty 7, il y a simplement un avertissement « Ce produit peut inclure du contenu qui n'est pas approprié pour tous les âges ou pour la consultation au travail. Violence Gore Adulte ». S’en suit une invitation à saisir sa date de naissance. Une fois sur la page du jeu, il faut ensuite descendre tout en bas pour retrouver une section « Description du contenu pour adultes ». Or, pour faire une analogie avec le Nutriscore, face au diktat du marketing visuel, il semblerait que le logo visuel bien ostentatoire reste le meilleur moyen de toucher, un peu, le consommateur.

Pour en revenir à l’évolution du PEGI, le communiqué précise que ces critères reprennent en bonne partie ceux mis en place par l’autorité allemande de classification par âge USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) en 2023 « à la suite d’une mise à jour de la loi allemande sur la protection de la jeunesse ». D’après Elisabeth Secker, directrice générale d’USK, « il s’agit d’une modification utile et réussie : au moins un des nouveaux critères USK a été appliqué à environ 30 % de tous les jeux soumis depuis la mise à jour de notre système. Environ un jeu sur trois a ainsi reçu une classification d’âge supérieure. L’effet de ces changements a été visible et significatif ».

Quelques mots sur la réponse de Valve publiée mercredi. Elle nous apprend que la NYAG (New York Attorney General) a pris contact avec l’entreprise au sujet de ses boîtes à butin début 2023. Autant dire que ce n’est pas une marotte récente. La société souligne qu’elle parle « rarement de litiges », mais qu’elle a ici « estimé [qu’il était] important de vous expliquer la situation ».

Pour résumer, Valve se défend de toutes accointances avec des sites de paris ; rappelle que les objets proposés par le biais des packs dans Counter-Strike 2, Dota 2 et Team Fortress 2 sont purement cosmétiques et n’affectent aucune le gameplay (qu’en somme, il n’y aucun désavantage à ne pas en acheter) ; estime que mettre en place un système de géolocalisation et de vérification de l’âge trop intrusifs irait à l’encontre de la protection de la vie privée et des données ; fait un parallèle entre ce type de boîtes dans ses jeux et les packs de cartes (type Panini ou Pokémon) ou même les Labubu que tout un chacun peut se procurer dans le monde réel.