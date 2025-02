XeSS : 150 jeux plus tard

Intel a signalé via un message publié sur le réseau social X que son XeSS (Xe Super Sampling) prenait désormais en charge 150 jeux. Pour mémoire, cette solution de mise à l’échelle, à « mi-chemin » entre le DLSS et le FSR ancienne version, a fait ses débuts à l’été 2022.

L'XeSS, une alternative toujours valable en 2025

En avril dernier, à l’occasion de la sortie de l'XeSS 1.3, l’entreprise revendiquait 105 titres adeptes de sa solution. C’est donc une hausse de 50 % en un peu moins d’un an. La techno Intel a été implémentée d’emblée dans la plupart des productions PlayStation adaptées sur PC, dont God of War : Ragnarok et Spider-Man 2, mais à l’exception notable de Final Fantasy 7 Rebirth. Pour les jeux phares de la plateforme qui supportent l’XeSS, citons Black Myth : Wukong, Fortnite ou encore Cyberpunk 2077.

We’ve hit the mark on 150+ games with #XeSS support, with more on the way!



????Experience peak gaming for yourself with Intel XeSS AI upscaling today.???? pic.twitter.com/n1lWDpo0UY — Intel Gaming (@IntelGaming) January 30, 2025

Pour l’XeSS 2.0, la situation est moins rose. Cette version a été inaugurée avec les GPU Battlemage. Elle intègre de la Frame Generation qui fait défaut à la première mouture. À ce jour, seuls Marvel Rivals et F1 2024 exploitent le XeSS 2.0. Cependant, Civilization VII et Assassin's Creed Shadows, deux titres d'ailleurs offerts par Intel pour l'achat d'un Core, doubleront prochainement ce contingent.

Du côté de la concurrence, AMD dénombre 216 jeux pour le FSR 2.0 et 76 pour le FSR 3.0. Quant à NVIDIA, l’entreprise évoque « plus de 700 jeux et applications supportent RTX », ce qui fausse logiquement les chiffres. Nonobstant, plus de 160 jeux supportent la Frame Gen, laquelle est exclusive aux DLSS 3 et au DLSS 4. NVIDIA avait d’ailleurs promis 75 jeux supportant le DLSS 4 dès du lancement de la série 50 ; ce doit donc être une réalité depuis le 30 janvier.

Vous l’aurez constaté à travers tous les benchmarks officiels mais aussi dans de nombreux tests, qu’on le veuille ou non, ces solutions de mise à l’échelle sont désormais intrinsèquement liées aux performances des GPU et constituent un terrain de bataille majeur. Il suffit de voir la communication de NVIDIA ou d’AMD pour leurs RTX 50 Series et Radeon RX 9000, avec l’emphase mise sur le DLSS 4 avec Multi Frame Generation et le FSR 4. De toute façon, avec des productions de plus en plus ray tracées, la promesse du jouer en natif dans des définitions élevées s'est éloignée de nouveau. Au moins, Intel reste compétitive sur ce terrain.