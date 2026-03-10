Crimson Desert dévoile ses configs et modes sur PC, consoles, Mac et ROG Xbox Ally

Crimson Desert paraîtra dans quelques jours, le 19 mars. La production de Pearl Abyss aux ambitions démesurées a l’air d’être attendue par pas mal de joueurs ; elle est actuellement la deuxième meilleure vente Steam (sa précommande). Au cas où, rappelons que le titre est également intégré dans un bundle AMD.

Le studio a livré les « spécifications » de son jeu. Celles-ci donnent également dans la démesure. Elles couvrent en effet un très large éventail d’appareils, des PC aux consoles en passant par les ROG Xbox Ally et les Mac. La profusion prévaut aussi pour les recommandations, pour le moins exhaustives.

PC

Sur PC, il y a cinq préconisations. Elles vont du low avec l’objectif de 30 IPS en 1080p mis à l’échelle depuis du 900p, à la 4K native. Au minimum, vous aurez besoin d’une Radeon RX 5500 XT ou d’une GeForce GTX 1060, associée à un Ryzen 5 2600X ou un Core i5‑8500. À l’extrême opposée, tablez sur une Radeon RX 9070 XT ou une GeForce RTX 5070 Ti, avec un Ryzen 7 7700X ou un Core i5‑13600K.

Côté VRAM et stockage, ce sont 16 Go et 150 Go d’espace libre sur un SSD, peu importe la qualité souhaitée.

PlayStation & Xbox

Du côté des consoles, la PlayStation 5 proposera du 1080p à 60 IPS en mode Performance, tandis que les modes Equilibré et Qualité visent la 4K via une mise à l’échelle à 40 et 30 IPS respectivement, mais avec des effets RT élevés pour la version Qualité. La PlayStation 5 Pro s’en remet au PSSR pour faire tourner le jeu en 4K via mise à l’échelle, à partir de différentes définitions natives selon le mode choisi. Ses détenteurs pourront se targuer d'être les seules sur console à profiter du ray tracing qualifié d’Ultra, via le mode Qualité. Au prix toutefois du 30 images par seconde.

La Xbox Series X est logée à la même enseigne que la PS5 traditionnelle. Quant à la Xbox Series S, elle se limite au 720p à 40 FPS ou au 1080p à 30 FPS ; elle ne bénéficie pas du ray tracing.

ROG Xbox Ally

Une fois n’est pas coutume, le studio a partagé des recommandations pour les ROG Xbox Ally de base ainsi que la X. Ce sera du 720p à 40 IPS en utilisant le FSR 3 avec Frame Generation au pire, jusqu’au 1080 à 30 IPS au mieux en mode qualité. La X proposera tout de même du 60 IPS dans son mode performance, via du 720p upscalé en 1080p, avec FSR 3 et Frame Generation.

Mac

Pour finir, quatre recommandations pour Mac. Elles vont du Minimum à l’Ultra. Les joueurs de cette plateforme bénéficieront de MetalFX upscale pour macOS 15 et de MetalFX upscale avec interpolation de frames pour macOS 26 et versions ultérieures. La configuration minimale commence avec un M2 Pro, tandis que le palier Ultra liste les M3 Ultra et M4 Max. Les exigences Mac préconisent également 16 Go de RAM et 150 Go de stockage.