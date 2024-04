Intel XeSS 1.3 : du mieux Ã  tous les niveaux, mais seulement pour les GPU Arc ?

Intel vient de déployer une nouvelle version de son SDK pour sa technologie de mise à l’échelle XeSS (Xe Super Sampling) : l’entreprise la fait passer en version 1.3. Cette mouture améliore les performances ainsi que la qualité visuelle par rapport à la version actuelle. En outre, l’XeSS introduit trois niveaux d’upscaling supplémentaires ; ils s’ajoutent aux quatre préexistants : un mode natif – à l’image du DLAA de NVIDIA –, un mode Ultra Qualité « Plus », et, à l’autre bout de la chaîne, un niveau Ultra Performance. En revanche, Intel n’entre toujours pas dans la guerre du Frame Generation ; conflit qui implique donc toujours deux belligérants, AMD et NVIDIA.

Une centaine de jeux supportent l'XeSS

Avant tout, précisons la portée de l’XeSS. Pour sa techno, qui reste plus confidentielle que celles des deux concurrents susmentionnés, Intel revendique une prise en charge par « plus de 100 titres ». Nous n'avons pas compté chaque jeu un par un, mais la première colonne des trois qui les référencent tous en comprend trente. En supposant le même nombre pour les deux autres, l’assertion semble ainsi un peu présomptueuse.

Quoi qu’il en soit, parmi les titres mentionnés, quelques AAA comme Diablo IV, Cyberpunk 2077 ou encore Forza Horizon 5.

XeSS 1.3 : meilleure qualité, meilleures performances

Au sujet de l’amélioration des performances, Intel livre quelques valeurs obtenues avec une Arc A750 en mode Performance, justement. Par rapport à la toute première version de l’XeSS, il y a effectivement un gain de quelques images par seconde dans le panel de jeux sélectionnés (Hitman 3, Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, The Witcher 3 : Next-Gen Update, Call of Duty : Modern Warfare 3, Diablo IV et Ghostrunner 2).

L’entreprise propose une comparaison similaire avec l’iGPU d’un Core Ultra 7 155H. De nouveau, il y quelques IPS de plus.

En moyenne, l’XeSS 1.3 délivre une hausse des IPS de 10,1 % avec l’Arc A750 et de 8,3 % avec l’iGPU. Dans certains jeux, l'augmentation s’élève à 28 %.

Concernant la qualité d’image, l’XeSS 1.3 la polit principalement grâce aux modèles d’IA mis à jour, explique Intel. La société vante une optimisation accrue de ceux-ci, associée à un meilleur entraînement. Le résultat : une reconstruction plus aboutie, un anticrénelage plus convaincant, moins d’images fantômes et une stabilité temporelle accrue.

Ce que ne précise pas l’entreprise, c’est que les alogrithmes d’IA de l'XeSS requièrent des cœurs XMX des GPU Arc pour être exploités. Autrement dit, ce n’est pas explicité à ce stade, mais il est très probable que les avantages de l’XeSS 1.3 soient surtout valables pour les cartes graphiques de l’entreprise. Rappelons qu'en l'état, le FSR d'AMD est la seule solution qui n'est pas basée sur l'IA ; une particularité qui serait toutefois remise en question par le FSR 4.

Ceci étant, avec un GPU Arc, le rendu final est effectivement bien plus concluant. En atteste la démonstration ci-dessous. Bon, la séquence "Before" choisie paraît tout de même particulièrement désastreuse...

Pour finir, voici les nouveaux seuils de mise à l’échelle introduits par les paramètres supplémentaires : forcément du x1 pour le mode natif, mais désormais jusqu’au x3 pour le mode Ultra Performance, au lieu du x2,3 permis jusqu’ici.

Paramètre Facteur de mise à l’échelle précédentes versions XeSS Facteur de mise à l’échelle XeSS 1.3 Native Anti-Aliasing N/A 1.0x (Native resolution) Ultra Quality Plus N/A 1.3x Ultra Quality 1.3x 1.5x Quality 1.5x 1.7x Balanced 1.7x 2.0x Performance 2.0x 2.3x Ultra Performance N/A 3.0x

L'effet concret sur le framerate dans Cyberpunk 2077 en 1440p / High avec Ray Tracing :

Le SDK de l’Intel XeSS 1.3 est disponible sur GitHub. Pour le moment, vous ne pouvez expérimenter cette version dans aucun jeu. Espérons pour Intel que le DirectSR, l'API de Microsoft, donnera l'occasion à l'XeSS d'intégrer davantage de productions.

Les configurations utilisées pour les tests :