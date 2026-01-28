NVIDIA impliquerait Intel dans la production de sa génération Feynman

Dans un article au titre volontairement racoleur et donc un peu trompeur, Exclusive: NVIDIA to reportedly shift 2028 chip production to Intel, reshaping TSMC strategy, le DigiTimes avance que NVIDIA fera appel à Intel Foundry pour sa future génération Feynman (l'après Rubin). Du moins, partiellement.

TSMC resterait largement l'artisan principal

Le corps de l’article se montre en effet bien plus nuancé. Le die principal du GPU resterait entre les mains de TSMC. Le fondeur se chargerait de sa fabrication via son procédé A16 (1,6 nm). Les nœuds Intel 18A et 14A interviendraient sur certaines portions spécifiques, comme le die d’E/S. Même déséquilibre côté packaging : la technologie EMIB d’Intel « prendrait en charge jusqu’à 25 % de l’assemblage final », tandis que TSMC assurerait les 75 % restants. L’assemblage final des chiplets devrait toutefois avoir lieu aux États-Unis, au sein des usines d’Intel Foundry.

L’auteur souligne que « si les objectifs de production aux États-Unis se heurtent à des défis de coûts et de rendement, des considérations politiques, les impératifs de résilience de la chaîne d’approvisionnement et les capacités limitées de TSMC en matière de packaging avancé poussent les acteurs américains des semi-conducteurs à adopter des stratégies à double fondeur ».

C’est sans doute le premier point qui mérite le plus d’attention. S’il est difficile de suivre toutes les dernières lubies du 45e et 47e président des États-Unis, sa volonté de réindustrialiser le pays ne relève pas de l’erratique. TSMC est fortement incitée à amener ses nœuds les plus avancés sur le sol américain, au point d’accepter un décalage de seulement une génération par rapport à ce qu’elle fait à Taïwan. À ce propos, il y a une dizaine de jours, l’administration Trump a consenti à abaisser ses droits de douane en contrepartie de l’engagement des acteurs taïwanais du semi-conducteur à investir « au moins de 250 milliards de dollars » au pays de l’Oncle Sam. Après, libre à vous d'anticiper où en seront, Taïwan, et les États-Unis, en particulier, en 2028, surtout à la vitesse à laquelle évolue la géopolitique ces derniers temps et à mesure que plusieurs garde-fous institutionnels vacillent.

Ce qui est certain, c’est que le rapprochement industriel entre Intel et NVIDIA est officiel. Les deux sociétés ont acté le développement conjoint de puces ; la seconde a aussi investi 5 milliards chez la première. Alors après la tension des années 2010, voici le temps de l'amour sous la bannière étoilée.