La carte graphique Lisuan LX 7G106, avec son GPU en 6 nm, se lance en Chine

En juillet 2025, l’entreprise chinoise Lisuan Technology avait présenté ses cartes graphiques 7G100 Series, et plus précisément les Lisuan eXtreme 7G105 et 7G106. La première, armée de 24 Go de GDDR6, cible les pros ; la seconde, plus modeste avec 12 Go de GDDR6, se destine aux joueurs. Lors d’un stream diffusé sur la plateforme BiliBili, la société a annoncé que les précommandes pour la Lisuan LX 7G106 ouvriraient le 17 mars. Les acquéreurs devront cependant faire preuve de patience, puisque les premiers GPU seront livrés à partir du 18 juin.

© TechPowerUp

Des performances décentes ?

C’est TSMC qui est en charge de fabriquer le GPU 7G106 via son procédé N6 (6 nm DUV). Lors de la présentation initiale, Lisuan Technology avait communiqué plusieurs caractéristiques. Le GPU intègre un moteur SIMD capable d’exécuter des calculs en FP32 et INT8. Il balance jusqu’à 24 TeraFLOPS en FP32, d’après la firme. La carte graphique possède 192 TMU et 96 ROP. Sa puissance maximale est de 225 W ; l’alimentation est assurée par un unique connecteur 8 broches. Le GPU supporte des API comme DirectX 12, Vulkan 1.3 et OpenGL 4.6. Par contre, il n’est pas éligible à DirectX 12 Ultimate en raison de la non prise en charge du ray tracing.

Pour la VRAM, la carte embarque donc 12 Go de GDDR6 sur un bus mémoire 192 bits — vitesse non renseignée. Enfin, la connectique s’organise autour de quatre sorties DisplayPort 1.4 compatibles DSC 1.2b. Il n’y a aucun port HDMI, vraisemblablement en raison des coûts de licence du HDMI Consortium.

© TechPowerUp

Lors de son événement de juillet, Lisuan Tech avait mis sa carte à l’épreuve de Black Myth: Wukong en 1080p, avec des fréquences d’images qualifiées de « jouables » (à plus de 70 IPS en High selon le CP). La marque avait aussi diffusé une vidéo montrant cette 7G106 décodant une vidéo 8K à 60 i/s sur un écran 8K 60 Hz compatible DSC 1.2b. Vous l'avez vu sur l'image qui précède, le moteur vidéo est capable de décoder l'AV1 et le HEVC jusqu’en 8K à 60 i/s. L’encodage matériel gérerait l'AV1 en 4K à 30 i/s et le HEVC en 8K à 30 i/s.

Plusieurs résultats de benchmarks étaient également affichés : 26 800 points dans 3DMark Fire Strike, 2 256 points dans Steel Nomad, et 111 290 points dans Geekbench 6.4.0 OpenCL. Pour faire une comparaison avec une carte bien connue, la GeForce RTX 4060, celle-ci a une moyenne de 28 550 points (score graphique) sous Fire Strike et un record à 65 022 points ; une moyenne de 2 307 sur Steel Nomad DX12 (record à 2 852 points) ; 101 686 points de moyenne sous Geekbench OpenCL.

Sur le papier, cette carte Lisuan Technologies semble apte à devenir une alternative intéressante, notamment sur les marchés asiatiques où elle fera ses débuts. Elle a l’air en tout cas plus attrayante que les solutions de Moore Threads pour le grand public. Souhaitons qu’une fois qu'elle sera disponible, des tests indépendants nous en révéleront davantage sur ses performances sur le terrain.

© TechPowerUp