L'XeSS dispo dans 200 jeux, quand l’XeSS 2 frôle les 20 !

Fin 2024, à l’occasion du lancement des cartes graphiques Arc B580 et B570, Intel dévoilait l'XeSS 2, deuxième génération de sa techno de mise à l’échelle. Cette version introduit de la Frame Generation, absente de l'XeSS 1. Cinq mois plus tard, Intel revendique hardiment que l’XeSS est pris en charge par 200 ; l'XeSS 2, par 19 jeux.

La firme a publié la petite vidéo ci-dessous pour l'occasion.

200 pour l'XeSS

Au global, l’entreprise mentionne plus de 200 jeux supportant l’XeSS. Dans ce qui s’apparente désormais à un argument de vente pour les trois rivaux du secteur, le contingent d’Intel est le moins étoffé — aussi parce qu’il est arrivé le dernier, en 2022. Pour la comparaison, NVIDIA, dont le DLSS 1 remonte à 2018, recensait plus de 540 jeux et apps compatibles DLSS dans une diapositive de présentation de son architecture Blackwell. De son côté, AMD a lancé le FidelityFX Super Resolution en 2021, et dénombre désormais plusieurs centaines de jeux compatibles, toutes versions confondues, dans sa base de données officielle mise à jour fin avril.

Reste que, au-delà de la quantité, pour Intel et AMD, c’est surtout la prise en charge des dernières versions, plus abouties, qui fera éventuellement la différence. Sur ce terrain, XeSS 2 n’est pas en tête, avec seulement 19 jeux compatibles — 20, si l’on croise les différentes sources. Le site d’Intel en présente en effet 13, contre 16 pour la page PC Gaming Wiki. Le recoupement aboutit à 20 titres au total. Vous les trouverez listés ci-dessous, par ordre alphabétique.

Assassin’s Creed Shadows

Black Myth: Wukong

Clair Obscur: Expedition 33

Civilization VII

Delta Force: Black Hawk Down

Diablo IV

F1 24

FragPunk

Harry Potter: Quidditch Champions

Hogwarts Legacy

Indiana Jones et le Cerce Ancien

KARMA: The Dark World

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Mandragora: Whispers of the Witch Tree

Marvel Rivals

Mortal Kombat 1

Naraka Bladepoint

Payday 3

Rise of the Ronin

Steel Seed

