Steam rassemble toujours plus de joyeux lurons et fixe un nouveau record d’affluence

Plutôt que de spéculer sur le prix de la Steam Machine à partir d’un montant avancé par un revendeur tchèque, voici quelque chose de plus factuel : la plateforme de Valve a, une nouvelle fois, battu son record de fréquentation. Elle a rassemblé plus de 42 millions d’utilisateurs connectés simultanément (42 042 778 précisément), dimanche 11 janvier à 14 h UTC.

Le Top 3 ne vous surprendra pas

Comme d’habitude, la majorité de ce joyeux drilles étaient juste connectés. Ils étaient 13 119 473 à être en jeu. Autrement dit, environ 31,2 %, soit un ratio assez cohérent avec celui observé lors des précédents pics.

À ce propos, le dernier record notable remontait à mars 2025, lorsque Steam avait dépassé le cap symbolique des 40 millions. Pour l’occasion, le site OutofGames avait érigé des jalons sur cinq ans. Cette projection nous ramenait à mars 2020, aux prémices de la pandémie de coronavirus et, accessoirement, à notre précédente actualité consacrée à ce phénomène (la fréquentation de Steam, pas la pandémie). Sur cette période, la plateforme a donc plus que doublé sa fréquentation simultanée (les 20 millions furent atteints en mars 2020) ; il y a un phénomène d’accrétion bien visible, avec des joueurs en guise de matière. Valve ne communique pas le nombre de comptes actifs, mais on suppose qu’il a aussi progressé.

Concernant les titres les plus populaires, ils, ou a minima leur franchise, restent sensiblement les mêmes qu’en 2020. À l’époque, le trio de tête se composait de Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 et PUBG. Il est inchangé en ce début d’année 2026, si ce n’est que Global Offensive a cédé sa couronne à son successeur, Counter-Strike 2.

On note tout de même la présence d’une nouveauté de 2025 à la quatrième place, à savoir Arc Raiders. Paru fin octobre, le titre affiche une très bonne rétention (ou parvient à rameuter de nouveaux Raiders), avec plus de 422 000 joueurs simultanés au cours des dernières 24 heures, soit un contingent relativement proche de son pic historique à 482 000. En comparaison, Battlefield 6, sorti une vingtaine de jours plus tôt, plafonne désormais autour des 100 000 joueurs simultanés, malgré son pic bien supérieur à 747 000. Celui-ci relativise l’argument d’un effet « multi-lanceurs » qui n’affecterait pas Arc Raiders (Battlefield 6 étant aussi accessible via EA Play).

Enfin, un mot sur Bongo Cat, septième sur les dernières 24 heures et dont une image illustre cet article. Il s’agit d’un free-to-play dans lequel un chat tape sur la barre des tâches à chaque pression de touche. De la sorte, il accumule des points qui débloquent des chapeaux.

D’aucuns suggèrent que la prochaine barre symbolique, celle des 50 millions d’utilisateurs connectés simultanément, sera franchie avant la fin de la décennie.