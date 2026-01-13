|
Le meilleur des Arrow Lake Refresh Ã lâ€™Ã©preuve de Geekbench
â€”â€”â€”â€”â€” 13 Janvier 2026 Ã 12h23 â€”â€” 25 vues
|
Le meilleur des Arrow Lake Refresh Ã lâ€™Ã©preuve de Geekbench
â€”â€”â€”â€”â€” 13 Janvier 2026 Ã 12h23 â€”â€” 25 vues
Outre lâ€™Arc B770, les Arrow Lake Refresh furent les autres grands absents de la prÃ©sentation dâ€™Intel au CES. Dans la frÃ©nÃ©sie autour de Panther Lake en 18A, lâ€™entreprise a sans doute jugÃ© quâ€™ils feraient un peu tache au milieu. L'existence de trois rÃ©fÃ©rences n'est toutefois pas bien dissimulÃ©e : au-delÃ des apparitions rÃ©pÃ©tÃ©es de ses membres dans des benchmarks, Intel a explicitement mentionnÃ© cette sÃ©rie. Il y a quelques heures, le Core Ultra 9 290K Plus, vaisseau amiral de ce refresh, sâ€™est dâ€™ailleurs Ã©garÃ© dans Geekbench, Ã lâ€™instar du Core Ultra 7 270K Plus avant lui.
Le logiciel identifie correctement la puce, ici testÃ©e sur une Gigabyte Z890 AORUS TACHYON ICE, sous Windows 11 Pro, avec 48 Go de DDR5-8000. Geekbench rapporte une configuration Ã 24 cÅ“urs, rÃ©partis en 8 + 16, et une frÃ©quence maximale renseignÃ©e Ã 5,8 GHz. Le systÃ¨me obtient 3 456 points en single-core et 24 610 points en multi-core.
Ã€ titre de comparaison, les moyennes observÃ©es pour le Core Ultra 9 285K sâ€™Ã©tablissent respectivement Ã 3 202 points en ST et 22 580 points en MT, soit un Ã©cart de +7,9 % et +9 % en faveur du 290K Plus. Avec, comme toujours, la rÃ©serve que suppose une confrontation entre une prestation unique et des agrÃ©gats issus de nombreuses entrÃ©es. Pour illustrer cette variabilitÃ©, hier, le flagship actuel, installÃ© sur une ROG MAXIMUS Z890 HERO BTF, a atteint 3 376 points en single-thread et 25 523 points en multi-thread.
Pour en revenir au Core Ultra 7 270K Plus, nous avions relayÃ© son passage dans Geekbench de fin octobre. Il Ã©tait repassÃ© dans le benchmark dÃ©but dÃ©cembre, laissant cette fois sa trace Ã 3 235 points en single-core et Ã 21 368 points en multi-core.
Lâ€™Ã©cart avec lâ€™Ultra 9 apparaÃ®t donc relativement tÃ©nu, ce qui nâ€™a rien dâ€™illogique : le refresh doit impliquer un gain de nombre de cÅ“urs CPU pour lâ€™Ultra 7, lequel doit hÃ©riter de 24 cÅ“urs. La distinction entre les deux modÃ¨les haut de gamme se fera donc uniquement sur les frÃ©quences en sortie de boÃ®te.
|Processeur
|Ultra 9 290K Plus
|Ultra 9 285K
|Ultra 7 270K Plus
|Ultra 7 265K
|Ultra 5 250K Plus
|Ultra 5 245K
|CÅ“urs (P+E)
|8P + 16E
|8P + 16E
|8P + 16E
|8P + 12E
|6P + 12E
|6P + 8E
|TVB (Thermal Velocity Boost)
|5,8 GHz
|5,7 GHz
|â€“
|â€“
|â€“
|â€“
|Turbo Boost Max
|5,6 GHz
|5,6 GHz
|5,5 GHz
|5,5 GHz
|â€“
|â€“
|Turbo P-Core
|5,6 GHz
|5,5 GHz
|5,4 GHz
|5,4 GHz
|5,3 GHz
|5,2 GHz
|Turbo E-Core
|4,8 GHz
|4,6 GHz
|4,7 GHz
|4,6 GHz
|4,7 GHz
|4,6 GHz
|FrÃ©quence de base P-Core
|3,7 GHz
|3,7 GHz
|3,7 GHz
|3,9 GHz
|4,2 GHz
|4,2 GHz
|FrÃ©quence de base E-Core
|3,2 GHz
|3,2 GHz
|3,2 GHz
|3,3 GHz
|3,5 GHz
|3,6 GHz
|MÃ©moire prise en charge
|DDR5-7200
|DDR5-6400
|DDR5-7200
|DDR5-6400
|DDR5-7200
|DDR5-6400
|Puissance de base (PBP)
|125 W
|125 W
|125 W
|125 W
|125 W
|125 W
|Puissance turbo maximale (MTP)
|250 W
|250 W
|250 W
|250 W
|159 W
|159 W
Pour le moment, aucun calendrier de lancement officiel nâ€™est connu. Intel attend peut-Ãªtre le dÃ©ploiement du Ryzen 7 9850X3D dâ€™AMD. Ã€ ce sujet, LDLC avait avancÃ© la date du 29 janvier pour la commercialisation ; VideoCardz a depuis prÃ©cisÃ© que lâ€™embargo sur les tests serait levÃ© le 28 janvier.
Pour patienter, les revendications d'AMD :
|Â
|Â
|Â
|Â
|Â
|Â
|Â
|Â
|Â
|Â
|Â
|Â