Le meilleur des Arrow Lake Refresh Ã  lâ€™Ã©preuve de Geekbench

Outre lâ€™Arc B770, les Arrow Lake Refresh furent les autres grands absents de la prÃ©sentation dâ€™Intel au CES. Dans la frÃ©nÃ©sie autour de Panther Lake en 18A, lâ€™entreprise a sans doute jugÃ© quâ€™ils feraient un peu tache au milieu. L'existence de trois rÃ©fÃ©rences n'est toutefois pas bien dissimulÃ©e : au-delÃ des apparitions rÃ©pÃ©tÃ©es de ses membres dans des benchmarks, Intel a explicitement mentionnÃ© cette sÃ©rie. Il y a quelques heures, le Core Ultra 9 290K Plus, vaisseau amiral de ce refresh, sâ€™est dâ€™ailleurs Ã©garÃ© dans Geekbench, Ã lâ€™instar du Core Ultra 7 270K Plus avant lui.

De bonnes performances

Le logiciel identifie correctement la puce, ici testÃ©e sur une Gigabyte Z890 AORUS TACHYON ICE, sous Windows 11 Pro, avec 48 Go de DDR5-8000. Geekbench rapporte une configuration Ã 24 cÅ“urs, rÃ©partis en 8 + 16, et une frÃ©quence maximale renseignÃ©e Ã 5,8 GHz. Le systÃ¨me obtient 3 456 points en single-core et 24 610 points en multi-core.

Ã€ titre de comparaison, les moyennes observÃ©es pour le Core Ultra 9 285K sâ€™Ã©tablissent respectivement Ã 3 202 points en ST et 22 580 points en MT, soit un Ã©cart de +7,9 % et +9 % en faveur du 290K Plus. Avec, comme toujours, la rÃ©serve que suppose une confrontation entre une prestation unique et des agrÃ©gats issus de nombreuses entrÃ©es. Pour illustrer cette variabilitÃ©, hier, le flagship actuel, installÃ© sur une ROG MAXIMUS Z890 HERO BTF, a atteint 3 376 points en single-thread et 25 523 points en multi-thread.

Pour en revenir au Core Ultra 7 270K Plus, nous avions relayÃ© son passage dans Geekbench de fin octobre. Il Ã©tait repassÃ© dans le benchmark dÃ©but dÃ©cembre, laissant cette fois sa trace Ã 3 235 points en single-core et Ã 21 368 points en multi-core.

Lâ€™Ã©cart avec lâ€™Ultra 9 apparaÃ®t donc relativement tÃ©nu, ce qui nâ€™a rien dâ€™illogique : le refresh doit impliquer un gain de nombre de cÅ“urs CPU pour lâ€™Ultra 7, lequel doit hÃ©riter de 24 cÅ“urs. La distinction entre les deux modÃ¨les haut de gamme se fera donc uniquement sur les frÃ©quences en sortie de boÃ®te.

Processeur Ultra 9 290K Plus Ultra 9 285K Ultra 7 270K Plus Ultra 7 265K Ultra 5 250K Plus Ultra 5 245K CÅ“urs (P+E) 8P + 16E 8P + 16E 8P + 16E 8P + 12E 6P + 12E 6P + 8E TVB (Thermal Velocity Boost) 5,8 GHz 5,7 GHz â€“ â€“ â€“ â€“ Turbo Boost Max 5,6 GHz 5,6 GHz 5,5 GHz 5,5 GHz â€“ â€“ Turbo P-Core 5,6 GHz 5,5 GHz 5,4 GHz 5,4 GHz 5,3 GHz 5,2 GHz Turbo E-Core 4,8 GHz 4,6 GHz 4,7 GHz 4,6 GHz 4,7 GHz 4,6 GHz FrÃ©quence de base P-Core 3,7 GHz 3,7 GHz 3,7 GHz 3,9 GHz 4,2 GHz 4,2 GHz FrÃ©quence de base E-Core 3,2 GHz 3,2 GHz 3,2 GHz 3,3 GHz 3,5 GHz 3,6 GHz MÃ©moire prise en charge DDR5-7200 DDR5-6400 DDR5-7200 DDR5-6400 DDR5-7200 DDR5-6400 Puissance de base (PBP) 125 W 125 W 125 W 125 W 125 W 125 W Puissance turbo maximale (MTP) 250 W 250 W 250 W 250 W 159 W 159 W

Pour le moment, aucun calendrier de lancement officiel nâ€™est connu. Intel attend peut-Ãªtre le dÃ©ploiement du Ryzen 7 9850X3D dâ€™AMD. Ã€ ce sujet, LDLC avait avancÃ© la date du 29 janvier pour la commercialisation ; VideoCardz a depuis prÃ©cisÃ© que lâ€™embargo sur les tests serait levÃ© le 28 janvier.

Pour patienter, les revendications d'AMD :