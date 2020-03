Certainement bien aidé par les confinements à domicile imposés un peu partout maintenant en Europe et parfois ailleurs dans le monde, le 15 mars dernier Steam avait battu tous ses records précédents (19 millions le 14 mars, 18 millions en février ou encore 17 millions en 2017) du nombre de connexions simultanées avec 20 millions de joueurs actifs — exactement 20 313 451 ! Un exploit que la plateforme a bien failli répéter hier après-midi avec une nouvelle pointe à 20 201 488 de joueurs connectés !

Bien sûr, il faut tempérer un peu ces chiffres, étant donné qu’il s’agit du nombre de "joueurs" connectés, c’est-à-dire où une instance de Steam était active sur une machine en avant ou en arrière-plan. Ainsi, il est beaucoup plus juste de dire qu’un maximum d’environ 6,3 millions de personnes s’est réellement retrouvé en jeu simultanément le 15 mars dernier et approximativement 5,7 millions hier, c’est moins impressionnant, mais ça n’enlève en rien le statut de record.

Outre les vendeurs et fabricants de PQ, de mouchoirs, de lingettes désinfectantes, de masques ou encore de gel hydroalcoolique, il est donc évident que Steam aussi devrait être en mesure de profiter de cette situation, de même que la majorité des autres plateformes de streaming de jeux ou de films. Et alors, à quoi joue-t-on chez Steam en cette période de pandémie de coronavirus, où il fait mieux de rester chez soi ? Voici le top 10 de ces dernières 24 h, en gardant à l’esprit que ces chiffres peuvent évidemment avoir bougé entre-temps :

Jeu Steam Pointe sur 24 h (18/03) Record Absolu depuis lancement Evolution sur 30 jours 1. Counter-Strike: Global Offensive 992 989 1 024 845 (il y a 3 jours) +9,8 % 2. Dota 2 653 657 1 295 114 (il y a 4 ans) +5,1 % 3. PUBG 488 092 3 257 248 (il y a 2 ans) +0,0 % 4. Tom Clancy's Rainbow Six Siege 183 069 196 352 (il y a 3 jours) +8,8 % 5. GTAV 151 999 364 548 (il y a 5 ans) -15,4 % 6. Destiny 2 119 116 292 513 (il y a 5 mois) +28,0 % 7. Football Manager 2020 111 917 111 917 (hier) +8,7 % 8. ARK: Survival Evolved 110 788 157 400 (il y a 10 jours) +13,4 % 9. Monster Hunter: World 102 006 334 684 (il y a 2 ans) -25,0 % 10. Path of Exile 95 294 133 357 (il y a 5 jours) +225,2 %

Pas de grandes surprises au niveau des titres, on en retrouve beaucoup qui y sont régulièrement depuis plusieurs années. Par contre, CS:GO a officiellement signé son nouveau record absolu de joueurs concurrents prêt à en découdre virtuellement avec une pointe à 1 024 845 il y a quelques jours — pas mal pour ce jeu Valve de 2012 ! Il fallait peut-être s’y attendre, le jeu est en forte croissance depuis juillet 2019, où il avait atteint 578 000 joueurs, puis cumulé 760 000 au fil des mois suivants, et pratiquement 100 000 joueurs de plus chaque mois depuis le début de l’année, pour finalement dépasser la barre symbolique du million de joueurs. Ceci ne signifie pas que d’autres titres n’ont pas signé leur propre record ces derniers jours, certes, sur une autre échelle, par exemple Path of Exile, ARK Survival Evolved, Football Manager 2020 et Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Enfin, considérant que nous n'en sommes encore qu'au début, gageons que d'autres records pourraient tomber dans les jours suivants.

Voilà, si ce n’était pas encore le cas, vous savez désormais vers quoi vous diriger si vous souhaitez vivre votre confinement dans un entourage virtuel plus peuplé que jamais. Inversement, ce serait peut-être aussi l’occasion rêvée de retoucher aux vieux jeux "cultes" enfouis dans votre bibliothèque, ou bien choisir l'heureux élu parmi les XXX titres poussiéreux que vous avez achetés lors des promos et jamais lancés (ne niez pas, nous sachons tous la véritude !).

Faites comme Gabe et protegez-vous avec Steam !