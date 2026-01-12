Noctua revoit son calendrier de lancements pour 2026

Ã€ la rentrÃ©e 2025-2026, Noctua avait fixÃ© son plan de bataille jusquâ€™Ã la mi-2026. Il tablait sur trois vagues de produits Ã©talÃ©es sur autant de trimestres. Alors que le premier assaut sâ€™est tout juste achevÃ©, la marque autrichienne est contrainte de revoir sa stratÃ©gie pour tempÃ©rer lâ€™agressivitÃ© de son Blitzkrieg de nouveautÃ©s.

Pulsar Feinmann Noctua Edition

Des retards, et rien de nouveau

Le canevas initial prÃ©voyait le dÃ©ploiement du boÃ®tier Antec Flux Pro Noctua Edition, escortÃ© par la souris Pulsar Feinman Noctua Edition et le ventilateur NF-A12x25 G2 chromax.black, au cours du premier trimestre. Finalement, ces deux derniers soldats restent au chaud quelques semaines de plus dans la caserne : ils ne seront envoyÃ©s au front quâ€™au deuxiÃ¨me trimestre.

Pour cette pÃ©riode, seuls les refroidisseurs AIO watercoolÃ©s suivront le plan initial. Ils seront donc susceptibles de maintenir quelques composants au frais dÃ¨s lâ€™Ã©tÃ© 2026 (dans notre hÃ©misphÃ¨re, du moins). Leurs compagnons dâ€™infortune initiaux, Ã savoir le ventilateur de bureau de 140 mm, un contrÃ´leur de ventilateurs USB ainsi que lâ€™alimentation Seasonic PRIME PX Noctua Edition, dÃ©barqueront finalement au troisiÃ¨me trimestre et non plus au deuxiÃ¨me. La Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition, opÃ©rationnelle depuis fin 2024, va ainsi rester la seule du genre sur le terrain pendant encore plusieurs mois.

Plusieurs produits glissent donc dâ€™un trimestre Ã lâ€™autre. Les consommateurs avides de mettre la main sur telle ou telle rÃ©fÃ©rence annoncÃ©e devront en consÃ©quence patienter quelques semaines de plus ; une incommoditÃ© certainement pas dramatique pour de tels produits. Dâ€™autant plus si ces dÃ©lais sâ€™expliquent par la nÃ©cessitÃ© de peaufiner la qualitÃ© des objets en question. En revanche, ces ajournements ne sâ€™accompagnent dâ€™aucune adjonction.

Ultime rappel dÃ©sormais coutumier lorsquâ€™il sâ€™agit de Noctua et qu'il s'avÃ¨re de circonstance : nâ€™oubliez pas que la marque vous enjoint Ã disposer ses ventilateurs sur ou au-dessus de vos chauffages pour booster leur efficacitÃ©. Câ€™est prÃ©judiciable pour lâ€™esthÃ©tisme de votre logis, mais apparemment bÃ©nÃ©fique pour votre facture de gaz ou dâ€™Ã©lectricitÃ©.