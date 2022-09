S06E36 • 5 septembre - 11 septembre 2022

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Circus Electrique est sorti le 6 septembre et a été développé par Zen Studios. Un jeu de rôles dans un cirque, en voilà une idée qu'elle est bonne. Stratégie, gestion, combats au tour par tour, de quoi nous réconcilier avec les forains. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/NS

NBA 2K23 est sorti le 8 septembre et a été développé par Visual Concepts. Soyons honnêtes, celui-là on l'a surtout mis pour la blague de l'absence d'améliorations graphiques sur la version PC. Et les évaluations sur Steam nous ont fait marrer. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/NS

Steelrising est sorti le 8 septembre et a été développé par Spiders. Un action-RPG exigeant (un Souls-like quoi), avec de la baston contre l'armée de robots de Louis XVI. Les bandes-annonces donnaient envie, la réception est mitigée, à vous de voir. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/XBX

Temtem est sorti de son early access le 6 septembre et a été développé par Crema. Un jeu façon Pokemon dans lequel vous devez collecter des créatures dans un environnement massivement multijoueur en ligne. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/NS

Train Sim World 3 est sorti le 6 septembre et a été développé par Dovetail Games. Des trains, de la simulation, un monde, le chiffre 3... On doit vraiment vous faire un dessin ? Allez, un indice :regardez la vignette du jeu. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1

• Focus

Alors que le premier opus fut une excellente découverte pour nombre de joueurs, voilà qu'Asobo Studios remet le couvert avec la sortie prochaine de A Plague Tale: Requiem. Pour mémoire, Asobo est un studio bordelais qui s'était illustré (entre autres) en 2009 avec Fuel, le jeu de course avec des quads et tout le bazar, et plus récemment avec l'incroyable Microsoft Flight Simulator marquant le retour en force du simulateur culte. Mais c'est en 2019 que A Plague Tale: Innocence nous avait scotchés, et on ne va pas se cacher qu'on attendait la suite avec impatience, et elle arrive enfin ! C'est une suite directe qui raconte donc les aventures d'Alicia et Hugo, le gosse étant porteur d'une malédiction en lien avec la peste noire.

Le contexte historique est donc inchangé mais le cadre oui, puisqu'on se dirige dans le Sud de la France pour ces nouvelles péripéties. Techniquement, le moteur maison a été conservé, ce qui présuppose d'un rendu très flatteur, et même topo pour le scénariste, les réalisateurs et le compositeur. Bref, une suite qu'on attend et qui ne devrait pas décevoir, si tant est que vous ayez apprécié Innocence. Autre info qui a son importance, le moteur sera capable de gérer le rendu de plus de 300 000 rats en simultané. Ça promet, et on pourra découvrir tout ça le 18 octobre prochain, avec une sortie prévue sur PC Windows, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch (via le cloud).

• Correctifs, DLC, blabla...

• Concours hebdo

À gagner cette semaine : Dungeon Rushers

Pour participer : soyez inscrit au CDH et donnez une note /16 à un jeu de ce Gamotron.

Clôture des participations : vendredi 16 septembre 2022 à midi.