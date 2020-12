Cachez ce zizi que je ne saurais voir !

Il aura été désiré, et il aura fait parler de lui le bougre. Clairement destiné à un public majeur - la customisation du personnage central étant poussée plus que de raison - le jeu était attendu au tournant techniquement pour plein de raisons. Premièrement, c'est un jeu CDPR, et par conséquent l'image de marque des Polonais en la matière suffisait à rassurer sur les qualités du jeu à venir avec une expertise reconnue. Deuxièmement, il était annoncé comme un tournant dans l'évolution des moteurs 3D avec la version 4 du RED Engine, assurant une gestion la plus complète du moment du Ray Tracing. Nous allons vérifier tout cela dans cet article qui se concentre sur les apports du RT, du DLSS, mais aussi du filtre Sharp.

Petit Comptoiroscope deviendra grand.