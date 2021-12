S05E50 • 13 décembre - 19 décembre 2021

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Aeterna Noctis est sorti mardi 7 décembre et a été développé par Aeternum Game Studios. Metroidvania en vue de côté avec de la plateforme et du skill, quelque part entre Celeste et Dark Souls. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/NS*

Five Nights at Freddy's: Security Breach est sorti vendredi 17 décembre et a été développé par Steel Wool Studios. Retrouvez ce bon vieux Freddy pour une petite partie de cache-cache dans une pizzéria assez mal fréquentée, il faut le dire. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4

Noble Fates est sorti en accès anticipé mardi 14 décembre et a été développé par Xobermon. Jeu de simulation et de construction, où il faut faire prospérer sa colonie et surtout la défendre, et ça c'est chaud. Plus d'infos → Dispo sur PC

Praey for the Gods est sorti de son early access mardi 14 décembre et a été développé par No Matter Studios. Un joli jeu d'aventure indé dans lequel il faudra tout simplement détruire des dieux impressionnants façon Shadow of the Colossus. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1

Shovel Knight Pocket Dungeon est sorti lundi 13 décembre et a été développé par VINE et Yacht Club Games. Un petit dungeon crawler plein de mini-jeux avec ce sympathique Shovel Knight. À vous l'aventure et les puzzles ! Plus d'infos → Dispo sur PC/macOS/PS4/XB1/NS

• Focus

On anticipe un peu, mais sachez que Total War: Warhammer III sortira en début d'année 2022, et comme le temps passe vite, on en profite pour faire le point. Déjà, vous l'aurez remarqué, c'est un nouveau titre de la saga Total War, donc avec de la stratégie au tour par tour dedans (et des batailles en temps réel d'ailleurs, suivant le schéma des jeux précédents), et c'est surtout le 3e volet autour de la franchise Warhammer, donc avec des ogres et autres joyeuseries trollu-poilues, voire des Skavens dedans si vous êtes sages. Il sortira donc deux ans après Total War: Three Kingdoms fort apprécié et cinq ans après Total War: Warhammer II, et on omettra volontairement de vous reparler des spin-offs (A Total War Saga et autres remasters) pour se concentrer sur la série principale ici.

On reste sur du moteur Warscape bien classique, on ne change pas une équipe qui gagne, d'autant qu'au bout d'un moment, ça reste un jeu de stratégie au tour par tour dans un univers de fiction, donc a-t-on vraiment besoin d'un photoréalisme ultimate-gold-300%-8K-mescuy ? Bref, si le système de jeu semble conservé, avec peu ou prou de nouveautés, mais on nous promet toutefois une carte deux fois plus grande que la carte de la campagne du vortex proposée dans TWW2. Gasp. On saluera une fois de plus l'éternel studio Creative Assembly ainsi que SEGA, qui s'occupent respectivement du développement et de l'édition de ce futur titre, et on va bien ronger nos freins (mais chacun le sien, hein !) en attendant le 17 février prochain, date de sortie officielle de Total War: Warhammer III. Sortie qui se fera d'ailleurs sur PC Windows, macOS et Linux.

• Correctifs, DLC, blabla...

