Alors que les fuites plus ou moins authentiques commencent à se faire nombreuses quant à la future 13e génération de processeurs chez Intel (allez, il va bien falloir la sortir à un moment !), voilà qu’un détail semble s’être glissé (presque) inaperçu dans la présentation fuitée hier. En effet, alors que Raptor Lake est prévu pour offrir des E-Core toujours plus nombreux et des performances meilleures, notamment par une fréquence toujours plus haute, la question des puces d’entrée de gamme se pose naturellement. Doubler le nombre de petits cœurs sur les i9, c’est bien beau, mais sur un Pentium qui n’en est point pourvu, que vont donc faire les bleus ?

La réponse serait visiblement la plus simple : pas grand-chose. À relire attentivement la fuite précédente, il ne fait mention que de l’i5-13600K et des processeurs de gamme supérieure pour ce qui est de l’augmentation du L2 et du L3, les seuls caractéristiques internes modifiés par rapport à Alder Lake. De quoi sérieusement donner du crédit aux rumeurs précédentes donnant cette treizième génération comme composée de dies B0 100 % nouveaux, mais aussi de C0 et H0 directement recyclés du design précédent : c’est l’heure du refresh ! Notez que cela ne signifie pour autant pas que les consommateurs y perdent au change puisque la firme peut tout à fait activer plus d’E-Core sur ses puces, y compris d’entrée de gammes, via un glissement des gammes utilisant des Alder Lake mieux fourni que ceux actuellement à nomenclature (et, espérons-le, prix) équivalent. Pour le moment, les i5-13600 (6+8), i5-13500 (6+8), i5-13400 (6+8) et i3-13100 (4 +0), seules références déjà fuitées, semblent confirmer cette hypothèse. Affaire à suivre ! (Source : VideoCardz)

