S06E35 • 29 août - 4 septembre 2022

• C'est nouveau, ça vient de sortir

IMMORTALITY est sorti le 30 août et a été développé par Sam Barlow et Half Mermaid. C'est un genre de film interactif avec des objets à trouver, y'a des vrais acteurs, c'est la fête. Plus d'infos → Dispo sur PC/XBX/iOS

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R est sorti le 2 septembre et a été développé par CyberConnect2. Version remasterisée du jeu de baston qui porte le même nom mais sans le "R" à la fin. Ora ora ora !!! Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/NS

Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness est sorti le 2 septembre et a été développé par Chime Corporation. Un action-RPG d'inspiration nippone, qui rappelle un peu Ni no Kuni mais sans les familiers. Bref. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS4/NS

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection est sorti le 30 août et a été développé par Digital Eclipse. Collection de 13 jeux basés sur la franchise des Tortues Ninja, y'a à boire et à manger (notamment des pizzas). Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/NS

Tinykin est sorti le 30 août et a été développé par Splashteam. Jeu d'action/aventure mais surtout de plateforme en 3D, c'est frais, ça rappelle Pikmin, c'est coloré, c'est cool. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/NS

• Focus

Cette semaine, on va voir si on peut encore flinguer une licence en 2022, et pour ça notre cobaye n'est autre que Dragon Ball: The Breakers. Développé par DIMPS, à qui l'on doit notamment les magnifiques (lol) jeux de combats 3D Saint Seiya, mais aussi les plus réussis Dragon Ball Xenoverse ou encore Street Fighter IV et Street Fighter V, ce nouveau titre basé sur la saga du richissime Akira Toriyama nous propose un gameplay différent de ce qu'on a l'habitude voir.

En effet, on aura droit à du multijoueur asymétrique, les gentils pouvant incarner Bulma, Oolong ou deux autres avatars lambdas, et les méchants seront représentés au choix par Freezer, Cell ou Buu. Les méchants, ou "Raiders", devront donc traquer les gentils, ou "Survivants", et tout se passera évidemment en ligne, rien de bien étonnant ici. Donc une sorte de DBD (Dead by Daylight) autour de DBZ, en tout cas c'est ce à quoi on s'attend pour cette nouveauté estampillée Bandai Namco qui sortira le 14 octobre prochain sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC Windows. Vous les sentez venir, les joueurs qui vont tous préférer incarner Cell plutôt qu'Oolong ?

• Correctifs, DLC, blabla...

